Αυτό το πολυβραβευμένο εστιατόριο επιστρέφει στην πιο κοσμοπολίτικη βεράντα της Λεμεσού – Μια αξέχαστη εμπειρία

Το πολυβραβευμένο εστιατόριο έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα summer spots της Λεμεσού, όπου signature cocktails, ξεχωριστές γεύσεις και σύγχρονη γαστρονομία συνθέτουν την απόλυτη βραδινή έξοδο με θέα το απέραντο γαλάζιο.

Στο τραπέζι, η Ανατολή και η Δύση συναντιούνται μέσα από sushi, ceviche, premium grills και πιάτα για sharing, σε ένα μενού που ξεχωρίζει για τη φρεσκάδα, την ισορροπία και τη δημιουργική του προσέγγιση. Από την open kitchen, οι chefs ετοιμάζουν κάθε πιάτο μπροστά στους επισκέπτες, προσθέτοντας στη βραδιά την αίσθηση μιας ζωντανής γαστρονομικής σκηνής.

Το M Fusion επιστρέφει… και σε περιμένει να ανακαλύψεις ξανά μία από τις πιο περιζήτητες καλοκαιρινές εμπειρίες της Λεμεσού.

Info: M Fusion |Opening 9 Ιουνίου | Τρίτη με Σάββατο | 19.00 – 22.30 | @mfusion_limassol

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus