Κρίση εκτός ελέγχου στην κτηνοτροφία: Το «φιάσκο» της Πάχνας, οι απειλές και το τελεσίγραφο στον Πρόεδρο

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τον κλάδο σε αναβρασμό, με φόντο ένα πρωτοφανές αλαλούμ γύρω από τις δειγματοληψίες, καταγγελίες για πολιτικό εμπαιγμό, απειλές κατά λειτουργών και την προαναγγελία μιας μεγάλης, δυναμικής πορείας προς το Προεδρικό Μέγαρο.

​Η κατάσταση μοιάζει πλέον με πυριτιδαποθήκη έτοιμη να εκραγεί, καθώς τα μέχρι τώρα μέτρα έχουν αποτύχει να αναχαιτίσουν τη νόσο, η οποία συνεχίζει να εξαπλώνεται σε νέες επαρχίες, πλήττοντας ανεπανόρθωτα τον πρωτογενή τομέα της χώρας.

​Το χρονικό του μπάχαλου στην Πάχνα και τα αναπάντητα ερωτήματα

​Το φυτίλι της έντασης άναψε για τα καλά στην κοινότητα της Πάχνας, με επίκεντρο τη μονάδα ενός ιερέα-κτηνοτρόφου, όπου διαγνώστηκε η παρουσία του ιού. Η προσπάθεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να ξεκαθαρίσουν το τοπίο μέσω ανακοίνωσης λειτούργησε τελικά ως «λάδι στη φωτιά».

​Σύμφωνα με τον επηρεαζόμενο κτηνοτρόφο, λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μετέβησαν στη μονάδα του και διενήργησαν δεύτερη, επαναληπτική δειγματοληψία στα ζώα, προκειμένου να επαληθευτεί η αρχική διάγνωση. Ωστόσο, η επίσημη ανακοίνωση των Υπηρεσιών άφησε έκθετη την ίδια τη διαδικασία, αναφέροντας ότι τα δείγματα αυτά δεν πρόκειται να αναλυθούν από το Κρατικό Χημείο. Η δικαιολογία που προβλήθηκε είναι πως μια τέτοια πρακτική δεύτερου ελέγχου δεν εφαρμόστηκε ποτέ σε καμία άλλη μολυσμένη μονάδα και, ως εκ τούτου, δεν θα γίνει ούτε τώρα, χάριν ισονομίας.

​Το παρασκήνιο έγινε ακόμη πιο περίπλοκο μετά από συμπληρωματικό μήνυμα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προς τα ΜΜΕ. Στο μήνυμα αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια της δεύτερης δειγματοληψίας, ο Διευθυντής των Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, απουσίαζε στο εξωτερικό. Με την επιστροφή του στην Κύπρο και αφού ενημερώθηκε για τα τεκταινόμενα, έδωσε ρητές οδηγίες να ακυρωθεί η ανάλυση των δειγμάτων.

​Η εξέλιξη αυτή αφήνει μετέωρους τους ίδιους τους κτηνιάτρους που έτρεξαν στο πεδίο για τη δειγματοληψία, με την Κτηνιατρική Λειτουργό Νάντια Καλλή να κάνει λόγο για «τρομερή πίεση» από όλες τις πλευρές, η οποία οδηγεί σε παρερμηνείες. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο: Ποιος έδωσε τελικά την εντολή στους λειτουργούς να προχωρήσουν σε δεύτερο έλεγχο, αν αυτό απαγορεύεται από τα πρωτόκολλα;

​Η πλευρά των κτηνοτρόφων, πάντως, περνά στην αντεπίθεση. Ο Πρόεδρος της οργάνωσης «Φωνή των Κτηνοτρόφων», Νεόφυτος Νεοφύτου, υποστηρίζει ανοικτά ότι κατέχει γραπτά μηνύματα (sms) από λειτουργούς, οι οποίοι του ζητούσαν να τους συνοδεύσει στη συγκεκριμένη φάρμα για τη δεύτερη δειγματοληψία, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τους αρμοδίους.

​Απειλές, οργή λαού και το «μεγάλο φιάσκο»

​Το κλίμα στην Πάχνα είναι εξαιρετικά τεταμένο, με το φάσμα της θανάτωσης των ζώων να προκαλεί λαϊκή εξέγερση. Περισσότεροι από 300 κάτοικοι και κτηνοτρόφοι της περιοχής εμφανίζονται συσπειρωμένοι και αποφασισμένοι να εμποδίσουν με τα σώματά τους οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να εισέλθουν στη φάρμα για τη διαδικασία σφαγής.

​Η οργή αυτή μεταφράζεται και σε ακραίες συμπεριφορές στο πεδίο. Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Δημήτρης Επαμεινώνδας, κατήγγειλε ότι μέλη του Συλλόγου που βρίσκονται στην περιοχή δέχονται σοβαρές απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη διαχείριση κρίσης. Από την πλευρά τους, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες καταδίκασαν τη συμπεριφορά συγκεκριμένων προσώπων, καλώντας για σεβασμό προς το προσωπικό που εργάζεται κάτω από αντίξοες συνθήκες, ενώ ξεκαθάρισαν πως δεν είχε προγραμματιστεί επίσημα καμία θανάτωση ζώων στη συγκεκριμένη μονάδα, ούτε λέχθηκε στον ιδιοκτήτη ότι θα χάσει τις αποζημιώσεις του.

​Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων μιλούν για καθαρό εμπαιγμό. Η Στέλλα Πέτρου, εκπρόσωπος του συνδέσμου «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», χαρακτήρισε ολόκληρο το ζήτημα των δειγματοληψιών ως ένα «μεγάλο φιάσκο» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κοροϊδεύει τον κόσμο, καθώς και ότι αθέτησε τις υποσχέσεις της για τις αποζημιώσεις.

​«Κορόιδεψαν τον κόσμο. Από τη μία λένε ότι επιτρέπεται να πιάνουν δείγματα και από την άλλη λένε ότι δεν επιτρέπεται. Είναι ένα μεγάλο φιάσκο. Τους ξεγέλασαν, δεν έδωσαν τις αποζημιώσεις που έταξαν», δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΚΥΠΕ η κ. Πέτρου.

​SOS από τις αγροτικές οργανώσεις: Επιστολή-τελεσίγραφο στον Χριστοδουλίδη

​Μπροστά στο απόλυτο αδιέξοδο, οι μεγάλες αγροτικές οργανώσεις του τόπου (ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός) αποφάσισαν να προσπεράσουν την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου και τη διεύθυνση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών —από τους οποίους τηρείται σιγή ιχθύος— στέλνοντας κοινή, επείγουσα επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

​Οι οργανώσεις τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει ξεφύγει από το καθαρά τεχνοκρατικό επίπεδο και αποτελεί πλέον ζήτημα «πολιτικής διαχείρισης». Ζητούν άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι κλάδοι της κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτρόφοι, αγελαδοτρόφοι και χοιροτρόφοι), προσδοκώντας σε μια αποτελεσματική παρέμβαση που θα βάλει τέλος στο «μαρτύριο» των παραγωγών και θα επαναφέρει την ομαλότητα στην οικονομία του τόπου.

​Ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καΐλας, ήταν αποκαλυπτικός για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες λόγω των περιορισμών. Όπως εξήγησε, το υφιστάμενο πρωτόκολλο των καθολικών θανατώσεων απέτυχε. «Να τα παίρνεις όλα τα ζώα σβάρνα και να τα θανατώνεις όλα δεν είναι σωστό και δεν μας βγάζει πουθενά», ανέφερε, εισηγούμενος τη σύσταση μιας τριμελούς επιστημονικής και νομικής ομάδας (με τη συμμετοχή κτηνιάτρου, νομικού και της πρώην Επιτρόπου της ΕΕ, Στέλλας Κυριακίδου) για να επαναδιαπραγματευτεί το πρωτόκολλο με τις Βρυξέλλες.

​Παράλληλα, ο κ. Καΐλας έθιξε και άλλες καίριες πτυχές της κρίσης:

​Εμβόλια με το σταγονόμετρο: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την αποστολή εμβολίων. Ακόμη και οι 300.000 δόσεις που αναμένονται μετά από πιέσεις, δεν επαρκούν για να καλύψουν τον συνολικό ζωικό πληθυσμό του νησιού.

​Στοίβαγμα ζώων και κίνδυνος νέων ασθενειών: Λόγω της απαγόρευσης μετακίνησης ζώων για πάχυνση, οι μονάδες έχουν υπερπληθυσμό, με αποτέλεσμα τα ζώα να είναι στοιβαγμένα και να ελλοχεύει ο κίνδυνος εμφάνισης άλλων ασθενειών.

​Απαγόρευση βόσκησης: Ζητείται να επιτραπεί η βόσκηση σε περιοχές ελεύθερες από κρούσματα, καθώς η άγρια βλάστηση που παραμένει ανεξέλεγκτη εγκυμονεί κινδύνους για πυρκαγιές.

​Οικονομική αφαίμαξη με τις ζωοτροφές: Οι κτηνοτρόφοι «τιμωρούνται» επιπλέον με το θέμα των σιτηρών, καθώς αναγκάζονται να αγοράζουν εισαγόμενα σιτηρά πιο ακριβά κατά 40 ευρώ τον τόνο και χονδροειδείς τροφές κατά 70 ευρώ τον τόνο, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση για τη χρήση των εγχώριων αποθεμάτων.

​Η «κραυγή απόγνωσης» παίρνει τους δρόμους

​Η έλλειψη άμεσων λύσεων σπρώχνει τους κτηνοτρόφους στον δρόμο. Για το πρωί της Παρασκευής έχει προγραμματιστεί μια μαζική εκδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία, όπως ξεκαθαρίζουν οι διοργανωτές, δεν είναι μια συνηθισμένη κινητοποίηση, αλλά μια κραυγή επιβίωσης εκατοντάδων οικογενειών που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται.

​Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 10:00 το πρωί στο Στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία, όπου θα πραγματοποιηθεί η προσυγκέντρωση των παραγωγών με τα οχήματά τους. Από εκεί, θα ξεκινήσει μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή και πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο, με εκτιμώμενη ώρα άφιξης τις 11:00 το πρωί. Λόγω της κινητοποίησης αναμένεται να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα και προσωρινές ρυθμίσεις στους γύρω οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

​Ενώ η «Φωνή των Κτηνοτρόφων» αναμένει τεράστια προσέλευση και βρίσκεται σε επαφές ακόμη και με τη συντεχνία «Ισότητα» για ενδεχόμενη κοινή δράση στο μέλλον, οι παραδοσιακές αγροτικές οργανώσεις κρατούν για την ώρα μια πιο θεσμική στάση, εναθέτοντας τις ελπίδες τους στην έκβαση της συνάντησης που ζήτησαν από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Το κατά πόσο το αγροτικό μέτωπο θα παραμείνει ενιαίο ή θα διασπαστεί, θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

​Αντίστοιχα μέτρα και στα κατεχόμενα

​Το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού, όπως είναι φυσικό, δεν περιορίζεται από συρματοπλέγματα. Στο πόδι βρίσκονται και οι κατοχικές αρχές, οι οποίες ανακοίνωσαν τη λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων ενόψει και της έναρξης της εορτής της Θυσίας.

​Σύμφωνα με τις «κτηνιατρικές υπηρεσίες» των κατεχομένων, απαγορεύεται ρητά κάθε μετακίνηση, πώληση και μεταφορά ζώων (αιγοπροβάτων και βοοειδών) για σφαγή μεταξύ των κτηνοτροφικών μονάδων, εκτός εάν εξασφαλιστεί ειδική «επίσημη άδεια». Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και θα ληφθούν νομικά μέτρα κατά των παραβατών, επιβεβαιώνοντας ότι η απειλή του ιού επικρέμαται πάνω από ολόκληρο το νησί.