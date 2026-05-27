Πρέσβης Ισραήλ στην Αθήνα: Αυξανόμενη συνεργασία με Ελλάδα, Κύπρο σε καινοτομία και κυβερνοασφάλεια

 27.05.2026 - 22:38
Τους συμμετέχοντες της πρωτοβουλίας «Cybersecurity Operation Defender» φιλοξένησε χθες στην κατοικία του ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Νόαμ Κατς. Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

«Νέοι από το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο συγκεντρώθηκαν για μια μοναδική περιφερειακή πρωτοβουλία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία περιελάμβανε προσομοιώσεις κυβερνοεπιθέσεων, εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης και πρακτικές συνεδρίες κατάρτισης», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Είμαι περήφανος που βλέπω την αυξανόμενη τριμερή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου να επεκτείνεται στους τομείς της καινοτομίας και της κυβερνοασφάλειας. Η επένδυση στην επόμενη γενιά επαγγελματιών στον τομέα του κυβερνοχώρου σημαίνει επένδυση στη μελλοντική ανθεκτικότητα της περιοχής μας», είπε.

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

Η Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος ΑΛΜΑ, η οποία συνήλθε το απόγευμα της Τετάρτης, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ, για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής.

Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο άνδρας που πήδηξε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ

Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Δεν υπάρχει καμία ασυνεννοησία» - «Eίμαι έτοιμος να δεχθώ οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί μαζί μου»

Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες

Σάλος για τις εξετάσεις Μαθηματικών: Μαθητές έχασαν χρόνο σε «λάθος» άσκηση - Αντιδράσεις γονέων

Προσοχή: Ανακαλούνται SAAB λόγω αερόσακων που μπορεί να σκοτώσουν - Δες αν σε αφορά

Ήρθε η ώρα ο ΔΗΣΥ να απαλλαγεί από την ακροδεξιά σκιά του - μια και καλή

Ηλεκρικά Αυτοκίνητα: 11 νέοι φορτιστές στην Κύπρο - Δείτε πού μπήκαν και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτούς

