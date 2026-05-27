Προσοχή: Ανακαλούνται SAAB λόγω αερόσακων που μπορεί να σκοτώσουν - Δες αν σε αφορά

 27.05.2026 - 17:44
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει το κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης που λήφθηκε από την εταιρεία General Motors, έχουν εντοπιστεί 664 οχήματα του κατασκευαστή SAAB, τα οποία επηρεάζονται από ανάκληση που αφορά τον αερόσακο οδηγού ΤΑΚΑΤΑ.

Όπως σημειώνεται, σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου, υπάρχει πιθανότητα ρήξης του πυροκροτητή του, με αποτέλεσμα την εκτόξευση μεταλλικών θραυσμάτων, γεγονός που δύναται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Το ΤΟΜ προσθέτει ότι οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να προχωρήσουν στην αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος μέσω αδειούχου τεχνίτη οχημάτων, με δυνατότητα εξασφάλισης της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης και των απαιτούμενων ανταλλακτικών.

Συμπληρώνεται ότι τα επηρεαζόμενα οχήματα (αριθμός εγγραφής ή/και αριθμός πλαισίου) βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://www.gov.cy/mtcw/saab/ καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Στους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες έχουν σταλεί συστημένη ταχυδρομική επιστολή με όλες τις πληροφορίες στην ταχυδρομική διεύθυνση που υπάρχει καταχωρημένη στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος και μηνύματα SMS στον καταχωρημένο στο μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος αριθμό.

Το Τμήμα καλεί όλους τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι ιδιοκτήτες καλούνται όπως εντός χρονικού διαστήματος οκτώ μηνών προχωρήσουν σε αντικατάσταση του ελαττωματικού αερόσακου από αδειούχο τεχνίτη οχημάτων (https://www.mcw.gov.cy/mcw/ems/ems.nsf/All/D1DDA847A05FE521C2258291002FB0D2?OpenDocument) και υποβάλουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τις απαιτούμενες πρωτότυπες βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση των εργασιών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες εντός της καθορισμένης προθεσμίας, θα ανασταλεί άμεσα το πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήματος χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατ’ επέκταση θα ανασταλεί η άδεια κυκλοφορίας και δεν θα επιτρέπεται η διενέργεια τεχνικού ελέγχου μέχρι την πλήρη συμμόρφωση.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συστήνει τη μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος. "Πρόκειται για σοβαρό ζήτημα οδικής ασφάλειας, καθώς η έγκαιρη συμμόρφωση αποτρέπει σοβαρούς κινδύνους και προστατεύει τη ζωή οδηγών, επιβατών και τρίτων".

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στο τηλ. 22807000 ή ηλεκτρονικά στο [email protected], καταλήγει η ανακοινωση.

