Ηλεκρικά Αυτοκίνητα: 11 νέοι φορτιστές στην Κύπρο - Δείτε πού μπήκαν και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτούς

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι σταθμοί έχουν εγκατασταθεί στον χώρο στάθμευσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, του αρχαιολογικού χώρου Χοιροκοιτίας, του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, του Γενικού Νοσοκομείου Κυπερούντα, στην πλατεία Τροόδους, καθώς επίσης και σε χώρο στάθμευσης της εκκλησίας στην Τριμίκλινη, στον σταθμό Λεωφορείων Τάφοι Βασιλέων στην Πάφο, στον σταθμό Λεωφορείων Πόλεως Χρυσοχούς, στο κέντρο υγείας του Νοσοκομείου Αμμοχώστου, στο χώρο στάθμευσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή Λάρνακας.

Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε σε περίπου €918.000, συμπ. ΦΠΑ και πενταετούς συντήρησης.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι οι σταθμοί διαθέτουν δυνατότητα ταχείας επαναφόρτισης και προσφέρουν πολλαπλές μεθόδους χρήσης και πληρωμής, μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου ή συσκευής ανάγνωσης καρτών πληρωμής.

Το έργο υλοποιείται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, του συντονισμού και της προώθησης της εγκατάστασης των σταθμών. Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνεχίζει τον σχεδιασμό για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την Κύπρο, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και τη στήριξη καθαρότερων και πιο βιώσιμων μετακινήσεων.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε ότι «η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προϋποθέτει την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών σε ολόκληρη την Κύπρο», προσθέτοντας ότι μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, «ενισχύουμε σταδιακά ένα πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επόμενης ημέρας».