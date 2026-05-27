Ηλεκρικά Αυτοκίνητα: 11 νέοι φορτιστές στην Κύπρο - Δείτε πού μπήκαν και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτούς

 27.05.2026 - 16:55
Στην εγκατάσταση 11 σταθμών ταχείας επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κομβικά σημεία της Κύπρου προχώρησε του Υπουργείο Μεταφορών, ενισχύοντας τη δυνατότητα μετακίνησης των πολιτών με ηλεκτρικά οχήματα και τη γεωγραφική κάλυψη του δικτύου επαναφόρτισης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι σταθμοί έχουν εγκατασταθεί στον χώρο στάθμευσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, του αρχαιολογικού χώρου Χοιροκοιτίας, του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, του Γενικού Νοσοκομείου Κυπερούντα, στην πλατεία Τροόδους, καθώς επίσης και σε χώρο στάθμευσης της εκκλησίας στην Τριμίκλινη, στον σταθμό Λεωφορείων Τάφοι Βασιλέων στην Πάφο, στον σταθμό Λεωφορείων Πόλεως Χρυσοχούς, στο κέντρο υγείας του Νοσοκομείου Αμμοχώστου, στο χώρο στάθμευσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και σε χώρο στάθμευσης στην περιοχή Λάρνακας.

Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε σε περίπου €918.000, συμπ. ΦΠΑ και πενταετούς συντήρησης.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι οι σταθμοί διαθέτουν δυνατότητα ταχείας επαναφόρτισης και προσφέρουν πολλαπλές μεθόδους χρήσης και πληρωμής, μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου ή συσκευής ανάγνωσης καρτών πληρωμής. 

Το έργο υλοποιείται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, του συντονισμού και της προώθησης της εγκατάστασης των σταθμών. Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνεχίζει τον σχεδιασμό για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την Κύπρο, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και τη στήριξη καθαρότερων και πιο βιώσιμων μετακινήσεων.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης ανέφερε ότι «η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προϋποθέτει την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών σε ολόκληρη την Κύπρο», προσθέτοντας ότι μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, «ενισχύουμε σταδιακά ένα πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επόμενης ημέρας».

Έρχονται ισχυρές καταιγίδες – Πότε τίθεται σε ισχύ νέα κίτρινη προειδοποίηση

Μεγάλη ποσότητα κάνναβης εντόπισε η ΥΚΑΝ — Στο Δικαστήριο οι δύο ύποπτοι

Νίκος Αναστασιάδης: Το ηχηρό μήνυμα των καλπών, το «ηθικό έρισμα» του ΔΗΣΥ και το πρόωρο φάντασμα των Προεδρικών

Ξεκάθαρα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, έστειλε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με παρέμβαση του στο κρατικό ραδιόφωνο, την ώρα που το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης Κυριακής.

