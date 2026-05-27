Νέες εξελίξεις στο Κυπριακό: Τι είπε ο Πρόεδρος για τη συνάντηση με Ολγκίν

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στη Λεμεσό, και ερωτηθείς αν στη συνάντηση που θα έχει με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις 8 Ιουνίου, θα συζητηθεί κάτι περισσότερο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είναι η πρώτη συνάντηση που θα έχουμε μέσα στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο ΓΓ των ΗΕ, όπως το ανέφερα δημόσια μετά τη συνάντηση που είχαμε στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση με την κα Ολγκίν θα είναι η συνέχεια συναντήσεων που έγιναν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται μέχρι να έρθει η κα Ολγκίν».