Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στη Λεμεσό, και ερωτηθείς αν στη συνάντηση που θα έχει με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις 8 Ιουνίου, θα συζητηθεί κάτι περισσότερο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είναι η πρώτη συνάντηση που θα έχουμε μέσα στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο ΓΓ των ΗΕ, όπως το ανέφερα δημόσια μετά τη συνάντηση που είχαμε στις Βρυξέλλες. Η συνάντηση με την κα Ολγκίν θα είναι η συνέχεια συναντήσεων που έγιναν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται μέχρι να έρθει η κα Ολγκίν».
Νέες εξελίξεις στο Κυπριακό: Τι είπε ο Πρόεδρος για τη συνάντηση με Ολγκίν
Η συνάντηση με την κα Ολγκίν δεν είναι η πρώτη μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.
