Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Δεν υπάρχει καμία ασυνεννοησία» - «Eίμαι έτοιμος να δεχθώ οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί μαζί μου»
Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Δεν υπάρχει καμία ασυνεννοησία» - «Eίμαι έτοιμος να δεχθώ οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί μαζί μου»

 27.05.2026 - 18:01
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στη βάση των πρωτοκόλλων θεωρούν ότι δεν χρειάζονται δεύτεροι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό, σημειώνοντας ότι θα αναλάβει προσωπικά να μιλήσει ο ίδιος έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι άμεσα επηρεαζόμενοι.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στη Λεμεσό, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι κτηνοτρόφους μιλούν για ασυνεννοησία μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «δεν υπάρχει καμία ασυνεννοησία. Χρειάζεται η συνεργασία όλων. Αν δεν συνεργαστούμε δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Για παράδειγμα, θυμάστε που σταμάτησε ο αφθώδης πυρετός, και βρέθηκε στη Λεμεσό. Κάτι έγινε για να έρθει στην Πάχνα, σημαίνει δεν υπήρξε συνεργασία, σημαίνει ότι κάποιοι δεν ακολουθούσαν αυτά που έπρεπε να ακολουθήσουν.

Από κει και πέρα, έχω ενημερωθεί, ζήτησα συγκεκριμένες πληροφορίες, σήμερα συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε σχέση με τους νέους δειγματοληπτικούς ελέγχους που ζητούν. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στη βάση των πρωτοκόλλων θεωρούν ότι δεν χρειάζονται δεύτεροι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, θα αναλάβω προσωπικά το θέμα θα μιλήσω εγώ ο ίδιος έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι άμεσα επηρεαζόμενοι, να μιλήσουμε και δημόσια για το συγκεκριμένο θέμα».

Ερωτηθείς αν θα δεχθεί τις αγροτικές οργανώσεις σε συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «εγώ είμαι έτοιμος να δεχθώ οποιονδήποτε επιθυμεί να συναντηθεί μαζί μου και φυσικά τις αγροτικές οργανώσεις οι οποίες είναι συνεργάτες σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του αφθώδους πυρετού και όχι μόνο».

Σε ερώτηση αν θα συναντηθεί την οργάνωση Φωνή των Κτηνοτρόφων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε «με όλους. Επαναλαμβάνω, σας είπα προηγουμένως για την ανάγκη συνεργασίας, για να εργαστούμε προς την ίδια κατεύθυνση, αν δεν συνεργαστούμε δεν θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο φυσικά και μιλάμε και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με όλους».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι μέχρι στιγμής η συνεργασία δεν έχει αποφέρει καρπούς και οι κτηνοτρόφοι θα διαμαρτυρηθούν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν έχει αποφέρει καρπούς γιατί σας είπα ένα παράδειγμα, ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Πώς βρέθηκε ο αφθώδης πυρετός στην Πάχνα; Ή θα συνεργαστούμε όλοι, να ακολουθήσουμε αυτά που πρέπει να ακολουθήσουμε, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Ποιος θα είναι ο χαμένος; Όλοι μας θα είμαστε οι χαμένοι. Άρα, μόνο αν συνεργαστούμε θα υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι κτηνοτρόφοι λένε πως η διάδοση του ιού δεν έγινε από τους ίδιους αλλά από πλημμελή χειρισμό των μέτρων βιοασφάλειας που ακολουθούν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «πώς ευθύνονται οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όταν ο ιός βρέθηκε από τη Λάρνακα στην Πάχνα; Σημαίνει κάτι θα πρέπει να έγινε που δεν ήταν σωστό, που δεν ήταν στη βάση των πρωτοκόλλων. Επαναλαμβάνω, η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη. Αν δεν συνεργαστούμε όλοι δεν θα αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση και στο τέλος είμαστε όλοι χαμένοι». 

Νέες εξελίξεις στο Κυπριακό: Τι είπε ο Πρόεδρος για τη συνάντηση με Ολγκίν

 27.05.2026 - 17:36
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο του Ανδρέα Πανταζή - Η παράκληση της οικογένειας στην κηδεία - Φωτογραφία

 27.05.2026 - 19:08
Η συνάντηση με την κα Ολγκίν δεν είναι η πρώτη μέσα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

