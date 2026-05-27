Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΤραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο άνδρας που πήδηξε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο άνδρας που πήδηξε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ

 27.05.2026 - 22:30
Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο άνδρας που πήδηξε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ

Τραγική εξέλιξη είχε το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Λάρνακα, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, καθώς ο ένας από τους τρεις τραυματίες υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση μετά την πτώση του από πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα που πήδηξαν από πολυκατοικία μετά την επιχείρηση της Αστυνομίας - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τρεις άνδρες φέρονται να έπεσαν από ύψος στην προσπάθειά τους να διαφύγουν κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούσαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο κτήριο «ΦΙΛΑΝΤΑ», εννιαώροφη πολυκατοικία όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών.

Οι άλλοι δύο τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται εκτός κινδύνου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα που πήδηξαν από πολυκατοικία μετά την επιχείρηση της Αστυνομίας - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
«Έφυγε» ο Λουκάς Κωνσταντινίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
H Ryanair ανακοίνωσε καλοκαιρινά ταξίδια σε 12 προορισμούς - Τιμές που αρχίζουν από €14.99 – Τρέξε να προλάβεις
Πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Φειδίας: Βρήκε ενδιαφέρουσες τις ιδέες του για συντάξεις και γεννήσεις ο ΠτΔ
Πάνω από 200 ψεύτικες Android εφαρμογές κλέβουν χρήματα από τον λογαριασμό σου
Η Ευγενία Σαμαρά φόρεσε το μπικίνι της και έκανε βουτιά στον Ατλαντικό: «Έγινε κι αυτό», δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα παράταση κράτησης για τους δύο νεαρούς: Ναρκωτικά, όπλο και σφαίρες στο σπίτι

 27.05.2026 - 23:16
ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

Η Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος ΑΛΜΑ, η οποία συνήλθε το απόγευμα της Τετάρτης, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ, για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

  •  27.05.2026 - 20:36
Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο άνδρας που πήδηξε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ

Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο άνδρας που πήδηξε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ

  •  27.05.2026 - 22:30
Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Δεν υπάρχει καμία ασυνεννοησία» - «Eίμαι έτοιμος να δεχθώ οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί μαζί μου»

Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Δεν υπάρχει καμία ασυνεννοησία» - «Eίμαι έτοιμος να δεχθώ οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί μαζί μου»

  •  27.05.2026 - 18:01
Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες

Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες

  •  27.05.2026 - 21:15
Σάλος για τις εξετάσεις Μαθηματικών: Μαθητές έχασαν χρόνο σε «λάθος» άσκηση - Αντιδράσεις γονέων

Σάλος για τις εξετάσεις Μαθηματικών: Μαθητές έχασαν χρόνο σε «λάθος» άσκηση - Αντιδράσεις γονέων

  •  27.05.2026 - 19:59
Προσοχή: Ανακαλούνται SAAB λόγω αερόσακων που μπορεί να σκοτώσουν - Δες αν σε αφορά

Προσοχή: Ανακαλούνται SAAB λόγω αερόσακων που μπορεί να σκοτώσουν - Δες αν σε αφορά

  •  27.05.2026 - 17:44
Ήρθε η ώρα ο ΔΗΣΥ να απαλλαγεί από την ακροδεξιά σκιά του - μια και καλή

Ήρθε η ώρα ο ΔΗΣΥ να απαλλαγεί από την ακροδεξιά σκιά του - μια και καλή

  •  27.05.2026 - 20:40
Ηλεκρικά Αυτοκίνητα: 11 νέοι φορτιστές στην Κύπρο - Δείτε πού μπήκαν και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτούς

Ηλεκρικά Αυτοκίνητα: 11 νέοι φορτιστές στην Κύπρο - Δείτε πού μπήκαν και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτούς

  •  27.05.2026 - 16:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα