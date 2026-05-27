Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο άνδρας που πήδηξε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση μετά την πτώση του από πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τρεις άνδρες φέρονται να έπεσαν από ύψος στην προσπάθειά τους να διαφύγουν κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούσαν μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο κτήριο «ΦΙΛΑΝΤΑ», εννιαώροφη πολυκατοικία όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμένει μεγάλος αριθμός αλλοδαπών.

Οι άλλοι δύο τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται εκτός κινδύνου.