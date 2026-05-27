ΑρχικήLike Online
Δείτε βίντεο: Αχθοφόρος πέφτει σε πισίνα ξενοδοχείου στην Κίνα και γίνεται viral

 27.05.2026 - 21:37
Δείτε βίντεο: Αχθοφόρος πέφτει σε πισίνα ξενοδοχείου στην Κίνα και γίνεται viral

Αμήχανες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο στην Κίνα, όταν υπάλληλος που μετέφερε δύο βαλίτσες μέσα στη βροχή έπεσε κατά λάθος μέσα σε πισίνα, μπροστά σε πελάτες και περαστικούς. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε γρήγορα viral.

Όπως αναφέρει η Sun, ο αχθοφόρος του ξενοδοχείου στην κομητεία Γιανγκσούο, κοντά στην τουριστική πόλη Γκουιλίν, φαίνεται να περπατά βιαστικά κρατώντας από μία βαλίτσα σε κάθε χέρι, ενώ έβρεχε έντονα. Ωστόσο, φαίνεται πως μπέρδεψε την άκρη της πισίνας με το γλιστερό δάπεδο και συνέχισε να περπατά ευθεία, πέφτοντας μέσα στο νερό.

Το βίντεο δείχνει τον ανυποψίαστο εργαζόμενο να βυθίζεται πλήρως στην πισίνα, ενώ οι βαλίτσες και ο ίδιος έγιναν μούσκεμα μέσα σε δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με το τοπικό δημοσίευμα, η πισίνα είχε βάθος περίπου 1,2 μέτρα, ενώ σε μία γωνία της επέπλεαν σωσίβιοι σωλήνες.

Δείτε το βίντεο

 

Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο και κρατούσαν ομπρέλες έσπευσαν να βοηθήσουν τον εργαζόμενο να βγει από την πισίνα, αμέσως μετά την πτώση του.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο υπάλληλος δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν οι βαλίτσες ή το περιεχόμενό τους υπέστησαν ζημιές από το νερό.

Εργαζόμενοι του ξενοδοχείου υποστήριξαν ότι ο αχθοφόρος βιαζόταν τη στιγμή του ατυχήματος, ενώ η διεύθυνση του ξενοδοχείου ανέφερε ότι υπήρχαν προειδοποιητικές πινακίδες γύρω από την πισίνα.

Πική: Κύπρος και Ιταλία γίνονται «γέφυρα» Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

Θλίψη για την γιαγιά Στέλλα Χριστάκη: Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

Η Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος ΑΛΜΑ, η οποία συνήλθε το απόγευμα της Τετάρτης, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ, για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής.

  •  27.05.2026 - 20:36
Νέες εξελίξεις στο Κυπριακό: Τι είπε ο Πρόεδρος για τη συνάντηση με Ολγκίν

  •  27.05.2026 - 17:36
Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Δεν υπάρχει καμία ασυνεννοησία» - «Eίμαι έτοιμος να δεχθώ οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί μαζί μου»

  •  27.05.2026 - 18:01
Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες

  •  27.05.2026 - 21:15
Σάλος για τις εξετάσεις Μαθηματικών: Μαθητές έχασαν χρόνο σε «λάθος» άσκηση - Αντιδράσεις γονέων

  •  27.05.2026 - 19:59
Προσοχή: Ανακαλούνται SAAB λόγω αερόσακων που μπορεί να σκοτώσουν - Δες αν σε αφορά

  •  27.05.2026 - 17:44
Ήρθε η ώρα ο ΔΗΣΥ να απαλλαγεί από την ακροδεξιά σκιά του - μια και καλή

  •  27.05.2026 - 20:40
Ηλεκρικά Αυτοκίνητα: 11 νέοι φορτιστές στην Κύπρο - Δείτε πού μπήκαν και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτούς

  •  27.05.2026 - 16:55

