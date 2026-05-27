Δείτε βίντεο: Αχθοφόρος πέφτει σε πισίνα ξενοδοχείου στην Κίνα και γίνεται viral

Όπως αναφέρει η Sun, ο αχθοφόρος του ξενοδοχείου στην κομητεία Γιανγκσούο, κοντά στην τουριστική πόλη Γκουιλίν, φαίνεται να περπατά βιαστικά κρατώντας από μία βαλίτσα σε κάθε χέρι, ενώ έβρεχε έντονα. Ωστόσο, φαίνεται πως μπέρδεψε την άκρη της πισίνας με το γλιστερό δάπεδο και συνέχισε να περπατά ευθεία, πέφτοντας μέσα στο νερό.

Το βίντεο δείχνει τον ανυποψίαστο εργαζόμενο να βυθίζεται πλήρως στην πισίνα, ενώ οι βαλίτσες και ο ίδιος έγιναν μούσκεμα μέσα σε δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με το τοπικό δημοσίευμα, η πισίνα είχε βάθος περίπου 1,2 μέτρα, ενώ σε μία γωνία της επέπλεαν σωσίβιοι σωλήνες.

Δείτε το βίντεο

Portero de hotel cae en una alberca pensando que es el piso mojado por las lluvias.

pic.twitter.com/0mkrYvhBLF — ALEJANDRO MALDONADO (@Alex_MaldonadoS) May 27, 2026

Άτομα που βρίσκονταν στο σημείο και κρατούσαν ομπρέλες έσπευσαν να βοηθήσουν τον εργαζόμενο να βγει από την πισίνα, αμέσως μετά την πτώση του.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο υπάλληλος δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν οι βαλίτσες ή το περιεχόμενό τους υπέστησαν ζημιές από το νερό.

Εργαζόμενοι του ξενοδοχείου υποστήριξαν ότι ο αχθοφόρος βιαζόταν τη στιγμή του ατυχήματος, ενώ η διεύθυνση του ξενοδοχείου ανέφερε ότι υπήρχαν προειδοποιητικές πινακίδες γύρω από την πισίνα.