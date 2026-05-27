Πική: Κύπρος και Ιταλία γίνονται «γέφυρα» Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

Σημειώνοντας ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη κοινή αντίληψη μεταξύ των δύο χωρών για τις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρώπης και της Μεσογείου, είπε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση των ηγετών των δύο χωρών, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Ρώμη, να προχωρήσουν στην εκπόνηση ενός κοινού Σχεδίου Δράσης Κύπρου–Ιταλίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ως δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισχυρό μεσογειακό και εξωστρεφή προσανατολισμό, η Κύπρος και η Ιταλία συμμερίζονται την ανάγκη για μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και καλύτερα συνδεδεμένη, είπε.

Αναφερόμενη στην οικονομική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας η κ. Πική είπε ότι παρουσιάζει μια ιδιαίτερα θετική δυναμική και πρόσθεσε ότι το συνολικό διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ξεπέρασε το 2025 το €1,5 δισεκατομμύριο, γεγονός που αντανακλά το εύρος και τη δυναμική των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

"Η Ιταλία αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Κύπρου ως προς τις εισαγωγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ΄όλα αυτά υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου" τόνισε.

Από τους σημαντικότερους τομείς της συνεργασίας, ανέφερε, είναι ο τομέας της ενέργειας, "όπου η Ιταλία αποτελεί για την Κύπρο στρατηγικής σημασίας εταίρο, κυρίως μέσα από τη δραστηριοποίηση της ENI και ειδικότερα της κοινοπραξίας ENI–Total στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης".

Η κ. Πική είπε ότι στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πολύ πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το κοίτασμα «Κρόνος» και υπενθύμισε ότι την περασμένη βδομάδα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής του κοιτάσματος, μια απόφαση που σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό επόμενο βήμα προς την εμπορική αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου.

"Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η ενεργειακή μας συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, ενισχύοντας τόσο την περιφερειακή συνεργασία όσο και την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια" τόνισε.

Παράλληλα, είπε η κ. Πική, νέες πρωτοβουλίες περιφερειακής διασύνδεσης δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας στην περιοχή μας.

Αναφέρθηκε στο ψηφιακό καλωδιακό σύστημα BlueMed, με τη συμμετοχή της ιταλικής Sparkle και τη σύνδεσή του με την Κύπρο μέσω της Cyta, λέγοντας ότι αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τη στρατηγική διασύνδεση της περιοχής.

"Σε συνδυασμό με τη δυναμική του οικονομικού διαδρόμου IMEC, ενισχύει τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως χώρου εμπορίου, δεδομένων, επενδύσεων και στρατηγικής διασύνδεσης μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ινδίας" υπογράμμισε.

Η Κύπρος, είπε η κ. Πική, αναδεικνύεται ως περιφερειακός κόμβος ψηφιακής διασύνδεσης, logistics και επιχειρηματικών υπηρεσιών, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για επενδύσεις και περιφερειακή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας δημιουργεί παράλληλα νέες δυνατότητες συνεργασίας και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, έναν τομέα που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνέχισε.

"Η Κύπρος αναπτύσσει σταδιακά ένα δυναμικό οικοσύστημα αμυντικής και τεχνολογικής καινοτομίας, με αυξανόμενη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών και ερευνητικών φορέων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες με μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες" είπε η κ. Πική.

Ανέφερε ακόμη ότι σημαντικές προοπτικές συνεργασίας υπάρχουν και σε παραδοσιακά ισχυρούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, όπως η ναυτιλία και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, ενώ ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζεται και στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, η Κύπρος προσελκύει ολοένα και περισσότερες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες αξιοποιούν τη χώρα ως ευρωπαϊκή βάση με περιφερειακή πρόσβαση, συνεισφέροντας περίπου 14% στο ΑΕΠ.

Η κ. Πική υπενθύμισε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Κύπρος κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 3% του ΑΕΠ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

"Η Κύπρος, συνεπώς, συνδυάζει τη θεσμική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πραγματική επιχειρησιακή πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή", είπε, σημειώνοντας ότι σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για επιχειρήσεις και επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα, αξιοπιστία και στρατηγική προοπτική.

Αναφερόμενη στην εκδήλωση είπε ότι στέλνει ένα ουσιαστικό μήνυμα, ότι η Κύπρος και η Ιταλία επιλέγουν να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στη συνεργασία, στη διασύνδεση και στις κοινές ευκαιρίες που δημιουργεί η νέα οικονομική και γεωπολιτική πραγματικότητα της Μεσογείου.