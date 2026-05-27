ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής
ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27.05.2026 - 20:36
Η Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος ΑΛΜΑ, η οποία συνήλθε το απόγευμα της Τετάρτης, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ, για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής.

Σύμφωνα με πηγές από το κίνημα, η Εκτελεστική Γραμματεία αναμένεται να εισηγηθεί στα κόμματα βουλευτή ή βουλεύτρια κοινής αποδοχής, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το όνομα του συγκεκριμένου προσώπου.

Την Πέμπτη αναμένεται να ανοίξει ο κύκλος των συναντήσεων, με πρώτη εκείνη με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος επικοινώνησε με το κίνημα.

 Παράλληλα, αναμένονται συναντήσεις με το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ και την Άμεση Δημοκρατία.

 Το κίνημα αποκλείει συνάντηση με τον ΔΗΣΥ, καθώς η Πινδάρου έχει ήδη αποφασίσει να θέσει στο τραπέζι την υποψηφιότητα της Αννίτα Δημητρίου.

Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες

 27.05.2026 - 21:15
Ήρθε η ώρα ο ΔΗΣΥ να απαλλαγεί από την ακροδεξιά σκιά του - μια και καλή

 27.05.2026 - 20:40

