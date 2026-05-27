Σάλος για τις εξετάσεις Μαθηματικών: Μαθητές έχασαν χρόνο σε «λάθος» άσκηση - Αντιδράσεις γονέων
 27.05.2026 - 19:59
Αναστάτωση για «λανθασμένη» άσκηση στα Μαθηματικά Γυμνασίου – Καταγγελίες γονέων για τις εξετάσεις.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί καταγγελία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τις ενιαίες εξετάσεις Μαθηματικών Γυμνασίου, καθώς γίνεται λόγος για λανθασμένη άσκηση που φέρεται να δόθηκε στους μαθητές.

Σύμφωνα με ανάρτηση γονέα, μαθητές που συμμετείχαν στις εξετάσεις ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης ότι μία από τις ασκήσεις του γραπτού θεωρήθηκε λανθασμένη από τους επιθεωρητές του Υπουργείου Παιδείας. Όπως αναφέρεται, αρκετοί μαθητές φέρονται να έχασαν πολύτιμο χρόνο προσπαθώντας να επιλύσουν τη συγκεκριμένη άσκηση, μέχρι να δοθούν νέες οδηγίες.

Κατά την ίδια καταγγελία, στάλθηκε μήνυμα προς τους επιτηρητές ώστε η άσκηση να μην ληφθεί υπόψη στη βαθμολόγηση και οι πέντε μονάδες της να δοθούν σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως.

Η ανάρτηση εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για έκθεση μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ τίθενται και ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου των εξεταστικών δοκιμίων πριν αυτά διανεμηθούν στους μαθητές.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, με τον γονέα να διερωτάται κατά πόσο θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη αξιολόγηση και για όσους έχουν την ευθύνη προετοιμασίας και ελέγχου των εξετάσεων.

Σχόλια και αντιδράσεις γονέων

Κάτω από σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί γονείς εξέφρασαν έντονη αγανάκτηση για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι οι μαθητές έχασαν πολύτιμο χρόνο και βρέθηκαν υπό επιπρόσθετη πίεση κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ορισμένοι ανέφεραν πως αρκετά παιδιά δεν πρόλαβαν να επανελέγξουν το γραπτό τους ή να ολοκληρώσουν άλλες ασκήσεις, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι, όπως σημειώνουν, επηρεάστηκαν ακόμη περισσότερο από την αναστάτωση και το άγχος που δημιουργήθηκε μέσα στις αίθουσες εξετάσεων.

Άλλοι γονείς χαρακτήρισαν το περιστατικό «απαράδεκτο», ζητώντας να δοθούν εξηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας και να υπάρξει ανάληψη ευθυνών για το πώς ένα τέτοιο λάθος πέρασε από όλους τους απαραίτητους ελέγχους πριν φτάσει στις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, αρκετοί εξέφρασαν την άποψη ότι τέτοιου είδους περιστατικά επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία των μαθητών σε μια ήδη αγχωτική διαδικασία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας για το περιστατικό.

