Τραμπ: Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

 27.05.2026 - 19:42
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν δεν πρόκειται να λάβει άρση κυρώσεων σε αντάλλαγμα για την παράδοση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης που έχει προκαλέσει αναταραχή στη Μέση Ανατολή τους τελευταίους τρεις μήνες.

Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο χαλάρωσης των αμερικανικών κυρώσεων προς το Ιράν στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα λέγοντας: «Όχι, καθόλου. Δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι πιστεύει ότι οι Ιρανοί ηγέτες «επιθυμούν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».

 

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό, αλλά θα είμαστε» δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

«Είτε αυτό, είτε θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά». Πρόσθεσε επίσης πως: «Διαπραγματεύονται με τα τελευταία τους αποθέματα ενέργειας. Αλλά θα δούμε τι θα συμβεί».

Παράλληλα, με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν να παραμένουν αβέβαιες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, συγκάλεσε την Τετάρτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου, επιδιώκοντας να παρουσιάσει πρόοδο σε μια κρίση που έχει προκαλέσει πολιτικό και οικονομικό κόστος στο εσωτερικό της χώρας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι η κυβέρνησή του και η Τεχεράνη έχουν «σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί» μια συμφωνία για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου, οι συνομιλίες εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα.

Πική: Κύπρος και Ιταλία γίνονται «γέφυρα» Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

Η Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος ΑΛΜΑ, η οποία συνήλθε το απόγευμα της Τετάρτης, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ, για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής.

  •  27.05.2026 - 20:36
  •  27.05.2026 - 17:36
  •  27.05.2026 - 18:01
  •  27.05.2026 - 15:00
  •  27.05.2026 - 13:58
  •  27.05.2026 - 17:44
  •  27.05.2026 - 20:40
  •  27.05.2026 - 14:14

