Επιχείρηση στη Λάρνακα: Τι λένε οι γιατροί για την κατάσταση του τραυματία μετά την πτώση από τη βεράντα

Συγκεκριμένα, από τις προκαταρτικές εξετάσεις, όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία των μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο συγκεκριμένο συγκρότημα, φαίνεται ότι τα τρία πρόσωπα, στην προσπάθεια τους να διαφύγουν τον έλεγχο, πήδηξαν από βεράντες διαμερισμάτων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

Το ένα πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ενώ η κατάσταση της υγείας των άλλων δύο προσώπων ηλικίας 28 και 38 ετών, κρίνεται από τους ιατρούς ως σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.