Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, τέθηκε στο τραπέζι το όνομα της Αναπληρώτριας Προέδρου του ΔΗΚΟ, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, ως πιθανή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Βουλής. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον για το αξίωμα διατηρεί και ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος συνεχίζει κύκλο επαφών με πολιτικά πρόσωπα και κόμματα, επιδιώκοντας να διαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό των επόμενων ημερών.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ επιχείρησε πάντως να αποσυνδέσει τη μάχη για την Προεδρία της Βουλής από τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, δηλώνοντας πως «καταλαβαίνω ότι όλα είναι πολιτικά και συσχετίζονται», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι θα δώσουμε έναν αντάλλαγμα την Προεδρία της Βουλής και θα πάρουμε την Προεδρία της Δημοκρατίας ή αντίστροφα». Από την πλευρά του, το ΑΚΕΛ εμφανίζεται πιο προσεκτικό στους χειρισμούς του, χωρίς να επιμένει απαραίτητα σε δική του υποψηφιότητα, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τη διαμόρφωση συνεργασιών ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Στον ΔΗΣΥ, η Αννίτα Δημητρίου φαίνεται αποφασισμένη να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία της Βουλής, με τον Ευθύμιο Δίπλαρο να δηλώνει πως «η Αννίτα Δημητρίου θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την επανεκλογή της».

Παράλληλα, τα υπόλοιπα κόμματα αξιολογούν τις επόμενες κινήσεις τους, με το ΕΛΑΜ να προσανατολίζεται σε δική του υποψηφιότητα και να αποκλείει στήριξη είτε προς την Αννίτα Δημητρίου είτε προς υποψήφιο που θα στηρίζεται από την Αριστερά. Το κόμμα έθεσε επίσης θέμα συγχώνευσης κοινοβουλευτικών επιτροπών, προτείνοντας αλλαγές στη δομή της Βουλής. Την ίδια στιγμή, στο ΑΛΜΑ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τη στάση που θα τηρηθεί, ενώ τα μικρότερα κόμματα παραμένουν ο άγνωστος παράγοντας της εξίσωσης. Παρέμβαση έκανε και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να κινηθούν με πνεύμα συνεργασίας και όχι με φόντο τις Προεδρικές Εκλογές, σημειώνοντας ότι «είναι πρόωρο και ανώφελο» να κυριαρχεί από τώρα η προεκλογική λογική στις αποφάσεις των κομμάτων.