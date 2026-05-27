Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες

 27.05.2026 - 21:15
Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες

Στο προσκήνιο μπαίνουν έντονες διεργασίες και πολιτικές επαφές γύρω από την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής, με τα κόμματα να αναζητούν συμμαχίες και κοινές γραμμές ενόψει της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, τέθηκε στο τραπέζι το όνομα της Αναπληρώτριας Προέδρου του ΔΗΚΟ, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, ως πιθανή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Βουλής. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον για το αξίωμα διατηρεί και ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος συνεχίζει κύκλο επαφών με πολιτικά πρόσωπα και κόμματα, επιδιώκοντας να διαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό των επόμενων ημερών.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ επιχείρησε πάντως να αποσυνδέσει τη μάχη για την Προεδρία της Βουλής από τις Προεδρικές Εκλογές του 2028, δηλώνοντας πως «καταλαβαίνω ότι όλα είναι πολιτικά και συσχετίζονται», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι θα δώσουμε έναν αντάλλαγμα την Προεδρία της Βουλής και θα πάρουμε την Προεδρία της Δημοκρατίας ή αντίστροφα». Από την πλευρά του, το ΑΚΕΛ εμφανίζεται πιο προσεκτικό στους χειρισμούς του, χωρίς να επιμένει απαραίτητα σε δική του υποψηφιότητα, έχοντας ως βασική προτεραιότητα τη διαμόρφωση συνεργασιών ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Στον ΔΗΣΥ, η Αννίτα Δημητρίου φαίνεται αποφασισμένη να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία της Βουλής, με τον Ευθύμιο Δίπλαρο να δηλώνει πως «η Αννίτα Δημητρίου θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την επανεκλογή της».

Παράλληλα, τα υπόλοιπα κόμματα αξιολογούν τις επόμενες κινήσεις τους, με το ΕΛΑΜ να προσανατολίζεται σε δική του υποψηφιότητα και να αποκλείει στήριξη είτε προς την Αννίτα Δημητρίου είτε προς υποψήφιο που θα στηρίζεται από την Αριστερά. Το κόμμα έθεσε επίσης θέμα συγχώνευσης κοινοβουλευτικών επιτροπών, προτείνοντας αλλαγές στη δομή της Βουλής. Την ίδια στιγμή, στο ΑΛΜΑ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τη στάση που θα τηρηθεί, ενώ τα μικρότερα κόμματα παραμένουν ο άγνωστος παράγοντας της εξίσωσης. Παρέμβαση έκανε και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να κινηθούν με πνεύμα συνεργασίας και όχι με φόντο τις Προεδρικές Εκλογές, σημειώνοντας ότι «είναι πρόωρο και ανώφελο» να κυριαρχεί από τώρα η προεκλογική λογική στις αποφάσεις των κομμάτων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα που πήδηξαν από πολυκατοικία μετά την επιχείρηση της Αστυνομίας - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
«Έφυγε» ο Λουκάς Κωνσταντινίδης: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
H Ryanair ανακοίνωσε καλοκαιρινά ταξίδια σε 12 προορισμούς - Τιμές που αρχίζουν από €14.99 – Τρέξε να προλάβεις
Πέρασε το κατώφλι του Προεδρικού Φειδίας: Βρήκε ενδιαφέρουσες τις ιδέες του για συντάξεις και γεννήσεις ο ΠτΔ
Πάνω από 200 ψεύτικες Android εφαρμογές κλέβουν χρήματα από τον λογαριασμό σου
Η Ευγενία Σαμαρά φόρεσε το μπικίνι της και έκανε βουτιά στον Ατλαντικό: «Έγινε κι αυτό», δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραμπ: Καμία άρση κυρώσεων στο Ιράν έναντι πυρηνικών παραχωρήσεων

 27.05.2026 - 19:42
Επόμενο άρθρο

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

 27.05.2026 - 20:36
ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

Η Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος ΑΛΜΑ, η οποία συνήλθε το απόγευμα της Τετάρτης, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ, για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

  •  27.05.2026 - 20:36
Νέες εξελίξεις στο Κυπριακό: Τι είπε ο Πρόεδρος για τη συνάντηση με Ολγκίν

Νέες εξελίξεις στο Κυπριακό: Τι είπε ο Πρόεδρος για τη συνάντηση με Ολγκίν

  •  27.05.2026 - 17:36
Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Δεν υπάρχει καμία ασυνεννοησία» - «Eίμαι έτοιμος να δεχθώ οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί μαζί μου»

Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Δεν υπάρχει καμία ασυνεννοησία» - «Eίμαι έτοιμος να δεχθώ οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί μαζί μου»

  •  27.05.2026 - 18:01
Ρευστό το σκηνικό: Πρώτο τεστ ισορροπιών η Προεδρία της Βουλής - Ανοιχτά μέτωπα για προεδρίες Επιτροπών - Αναμονή από την Άμεση Δημοκρατία

Ρευστό το σκηνικό: Πρώτο τεστ ισορροπιών η Προεδρία της Βουλής - Ανοιχτά μέτωπα για προεδρίες Επιτροπών - Αναμονή από την Άμεση Δημοκρατία

  •  27.05.2026 - 15:00
Επιχείρηση Αστυνομίας στη Λάρνακα: Κρίσιμα τραυματίας ο ένας που πήδηξε στο κενό, δέκα συλλήψεις από τις Αρχές

Επιχείρηση Αστυνομίας στη Λάρνακα: Κρίσιμα τραυματίας ο ένας που πήδηξε στο κενό, δέκα συλλήψεις από τις Αρχές

  •  27.05.2026 - 13:58
Προσοχή: Ανακαλούνται SAAB λόγω αερόσακων που μπορεί να σκοτώσουν - Δες αν σε αφορά

Προσοχή: Ανακαλούνται SAAB λόγω αερόσακων που μπορεί να σκοτώσουν - Δες αν σε αφορά

  •  27.05.2026 - 17:44
Ήρθε η ώρα ο ΔΗΣΥ να απαλλαγεί από την ακροδεξιά σκιά του - μια και καλή

Ήρθε η ώρα ο ΔΗΣΥ να απαλλαγεί από την ακροδεξιά σκιά του - μια και καλή

  •  27.05.2026 - 20:40
Video: Γωγώ Μαστροκώστα: Λύγισε ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειο - «Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ»

Video: Γωγώ Μαστροκώστα: Λύγισε ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειο - «Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ»

  •  27.05.2026 - 14:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα