VIDEO: Νύχτα-«κόλαση» στη Λεμεσό – Οπαδοί του Απόλλωνα «παρέλυσαν» την πόλη με μια τεράστια μηχανοκίνητη πορεία ενόψει του τελικού
VIDEO: Νύχτα-«κόλαση» στη Λεμεσό – Οπαδοί του Απόλλωνα «παρέλυσαν» την πόλη με μια τεράστια μηχανοκίνητη πορεία ενόψει του τελικού

 28.05.2026 - 07:24
Σε ένα απέραντο, θορυβώδες κομφούζιο μετατράπηκε η Λεμεσός το βράδυ της Τετάρτης, καθώς εκατοντάδες υποστηρικτές του Απόλλωνα πλημμύρισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η μαζική, ανεπίσημη μηχανοκίνητη πορεία που διοργάνωσαν οι «γαλάζιοι» οπαδοί προκάλεσε κυκλοφοριακό έμφραγμα, σοβαρές αναστατώσεις στο οδικό δίκτυο, αλλά και ένταση σε διάφορες περιοχές, στέλνοντας ένα ηχηρό —αν και άκρως χαοτικό— μήνυμα ενόψει του μεγάλου τελικού κυπέλλου.

​Η πόλη άρχισε να δονείται από νωρίς, αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΚΟΠ που οριστικοποίησε την ημερομηνία και την τοποθεσία της μεγάλης αναμέτρησης. Εκατοντάδες μοτοσικλέτες και σκούτερ σχημάτισαν ατελείωτες ουρές, διασχίζοντας τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες και το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Ο εκκωφαντικός θόρυβος από τις μηχανές και τις κόρνες, σε συνδυασμό με δεκάδες καπνογόνα που άναβαν διαδοχικά οι οπαδοί, μετέτρεψαν τη νύχτα σε μέρα, με το σκηνικό να θυμίζει γήπεδο σε ανοιχτό χώρο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

​Τα βίντεο που κατέκλυσαν μέσα σε λίγα λεπτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της αναστάτωσης, με την κίνηση στους δρόμους να έχει ακινητοποιηθεί σχεδόν πλήρως και τους οδηγούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους. Την ίδια στιγμή, περαστικοί και θεατές συγκεντρώνονταν στα πεζοδρόμια για να καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα την πρωτοφανή πομπή.

​Ωστόσο, η κατάσταση δεν περιορίστηκε στους πανηγυρισμούς, καθώς το «εκρηκτικό» κλίμα ξέφυγε σε ορισμένα σημεία. Κατά μήκος του δρόμου και κοντά σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις άναψαν εστίες φωτιάς, με τους πυκνούς καπνούς να κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

​Το μεγάλο ραντεβού έχει δοθεί για την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026, στο Στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία, και η Λεμεσός έδειξε ξεκάθαρα πως ζει και αναπνέει ήδη στους ρυθμούς της μεγάλης μάχης.

Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά

Φαίδωνας Φαίδωνος: Απαντά στις κατηγορίες βιασμού – Ζητά «κεκλεισμένων των θυρών» η Κατηγορούσα Αρχή

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Η εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής εξελίσσεται ήδη στο πρώτο μεγάλο πολιτικό θρίλερ μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τα κομματικά επιτελεία να βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα και τις διεργασίες να πυκνώνουν όσο πλησιάζει η πρώτη συνεδρία της νέας Ολομέλειας. Συναντήσεις, τηλεφωνήματα, ανεπίσημες επαφές και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις συνθέτουν το σκηνικό ενός πολύπλοκου πολιτικού παζλ, στο οποίο τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

