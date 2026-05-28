«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού
«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΑΦΙΤΗ 28.05.2026 - 06:48
Την ώρα που μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης δοκιμάζεται από πρωτοφανείς θερμοκρασίες, με περιοχές όπως το Λονδίνο και το Παρίσι να βρίσκονται σε συνθήκες έντονου καύσωνα, η Κύπρος παραμένει προς το παρόν εκτός του πιο ακραίου θερμικού κύματος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μετεωρολογικό Λειτουργό Αντρέα Χρυσάνθου, ο οποίος μίλησε στο ThemaOnline, η εικόνα του καιρού αλλάζει σταδιακά, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα και θερμές συνθήκες στις αρχές Ιουνίου.

Όπως εξηγεί, «η Δυτική Ευρώπη επηρεάζεται από εκτεταμένες περιοχές υψηλών πιέσεων, οι οποίες λειτουργούν ως «θερμικός θόλος», παγιδεύοντας τις θερμές αέριες μάζες κοντά στο έδαφος. Το φαινόμενο αυτό εμποδίζει τις κατακόρυφες κινήσεις της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να παραμένει αυξημένη τόσο την ημέρα όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας»

«Όλη η Δυτική Ευρώπη βιώνει αυτές τις συνθήκες με πολύ ενισχυμένες υψηλές πιέσεις που αυξάνουν σημαντικά τη θερμοκρασία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για την Κύπρο, όπως σημειώνει, «δεν αναμένονται άμεσα αντίστοιχες συνθήκες καύσωνα. Εντούτοις, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας, με τις τιμές να κινούνται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως να φτάνουν σε όρια καύσωνα»

Συγκεκριμένα, εάν οι μέσες τιμές για το εσωτερικό της Κύπρου αυτή την περίοδο κυμαίνονται γύρω στους 31-32 βαθμούς Κελσίου, τότε την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 35-36 βαθμούς, δηλαδή περίπου 3-4 βαθμούς πάνω από τις κλιματικές τιμές.

Τριήμερο Κατακλυσμού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο τριήμερο του Κατακλυσμού, όπου ο καιρός αναμένεται πιο ήπιος, με θερμοκρασίες γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, 26-28 βαθμούς στα παράλια και 20-22 βαθμούς στα ορεινά, τιμές που χαρακτηρίζονται ως κοντά στις μέσες κλιματικές για την εποχή.

Ο κ. Χρυσάνθου διευκρινίζει ότι οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφονται στη Δυτική Ευρώπη δεν αφορούν την περιοχή της Κύπρου, η οποία επηρεάζεται διαφορετικά από τα συστήματα της ατμόσφαιρας. «Για εμάς είναι απλά πιο πάνω από τις μέσες τιμές της εποχής», σημειώνει.

Παράλληλα, εκτιμά ότι το φαινόμενο του θερμικού θόλου στη Δυτική Ευρώπη θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί τις επόμενες εβδομάδες, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η Κύπρος θα εισέλθει σε φάση ακραίου καύσωνα άμεσα.

Για τις αρχές Ιουνίου, προβλέπεται περίοδος με υψηλές θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές, αλλά με γενικά καλές καιρικές συνθήκες. Ο Μάιος, όπως επισημαίνει, έχει κυλήσει μέχρι στιγμής σχετικά ομαλά, με το τελευταίο δεκαπενθήμερο μάλιστα να καταγράφει θερμοκρασίες κάτω από τις μέσες τιμές.

Ωστόσο, «η γενική εκτίμηση για το φετινό καλοκαίρι είναι ότι θα είναι δύσκολο, ξηρό και θερμό. Η αυξημένη βλάστηση από τις βροχοπτώσεις της προηγούμενης χρονιάς έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη συσσώρευση καύσιμης ύλης σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών»

«Με αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε το καλοκαίρι και την καύσιμη ύλη που είναι περισσότερη από άλλες χρονιές, ο κίνδυνος των πυρκαγιών αυξάνεται», επισημαίνει.

Τέλος, ο μετεωρολογικός λειτουργός αναφέρει ότι, παρότι δεν αναμένονται ακραίες κορυφώσεις θερμοκρασίας, η τάση είναι οι τιμές να παραμένουν σταθερά πάνω από τις μέσες κλιματικές, ιδιαίτερα προς το τέλος του καλοκαιριού, όπου ενδέχεται να υπάρξει και επιπλέον επιβάρυνση από κλιματικά φαινόμενα όπως το El Niño.

Λευκωσία: Άγρια ληστεία σε βάρος διανομέα – Του πήραν τις εισπράξεις, το κινητό και τη μοτοσικλέτα

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Η εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής εξελίσσεται ήδη στο πρώτο μεγάλο πολιτικό θρίλερ μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τα κομματικά επιτελεία να βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα και τις διεργασίες να πυκνώνουν όσο πλησιάζει η πρώτη συνεδρία της νέας Ολομέλειας. Συναντήσεις, τηλεφωνήματα, ανεπίσημες επαφές και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις συνθέτουν το σκηνικό ενός πολύπλοκου πολιτικού παζλ, στο οποίο τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Κρίση εκτός ελέγχου στην κτηνοτροφία: Το «φιάσκο» της Πάχνας, οι απειλές και το τελεσίγραφο στον Πρόεδρο

Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά

Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο

Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Λευκωσία: Άγρια ληστεία σε βάρος διανομέα – Του πήραν τις εισπράξεις, το κινητό και τη μοτοσικλέτα

«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού

