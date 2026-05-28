Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦαίδωνας Φαίδωνος: Απαντά στις κατηγορίες βιασμού – Ζητά «κεκλεισμένων των θυρών» η Κατηγορούσα Αρχή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φαίδωνας Φαίδωνος: Απαντά στις κατηγορίες βιασμού – Ζητά «κεκλεισμένων των θυρών» η Κατηγορούσα Αρχή

 28.05.2026 - 07:29
Φαίδωνας Φαίδωνος: Απαντά στις κατηγορίες βιασμού – Ζητά «κεκλεισμένων των θυρών» η Κατηγορούσα Αρχή

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου παρουσιάζεται σήμερα ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος σχετικά με την υπόθεση φερόμενου βιασμού. Κατά τη σημερινή διαδικασία αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες στον κ. Φαίδωνος, ο οποίος θα κληθεί να απαντήσει παραδοχή ή μη παραδοχή.

Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν πως πριν να γίνει όμως αυτό στην  σημερινή δικάσιμο, αναμένεται να υποβληθεί αίτημα από την Κατηγορούσα Αρχή για διεξαγωγή της διαδικασίας βάσει της Νομολογίας κεκλεισμένων των θυρών.

Σημειώνεται ότι στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, κατά την τελευταία διαδικασία, κατά την οποία παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ειρήνη Σάββα, είχε υποβάλει αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής του φερόμενου ως θύματος.

Όπως ανέφερε, το αίτημα βασίζεται τόσο στις πρόνοιες του Νόμου 3982 όσο και στο άρθρο 2428, που αφορά την προστασία θυμάτων και μαρτύρων, ιδίως σε υποθέσεις βίας κατά γυναικών. Τόνισε ότι το αδίκημα του βιασμού εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία και επιβάλλει αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι  συνήγοροι υπεράσπισής του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Χρήστος Πουργουρίδης και Επαμεινώντας Κορακίδης, αναμένεται να φέρουν στην σημερινή διαδικασία ένσταση για  διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών όπως είχαν δηλώσει κατά την προηγούμενη δικάσιμο της παραπομπής.  

Ο εν αργία Δήμαρχος υπέγραψε προσωπική εγγύηση ύψους 100.000 ευρώ ως όρο για την παρουσία του ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες βιασμού, άσεμνης επίθεσης, περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, κατόπιν καταγγελίας επιχειρηματία και του φερόμενου θύματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο
Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Μαΐου
Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού
Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Νύχτα-«κόλαση» στη Λεμεσό – Οπαδοί του Απόλλωνα «παρέλυσαν» την πόλη με μια τεράστια μηχανοκίνητη πορεία ενόψει του τελικού

 28.05.2026 - 07:24
Επόμενο άρθρο

Ύψος: Πόσο επηρεάζει σχέσεις και εισόδημα – Οι προτιμήσεις ανδρών και γυναικών

 28.05.2026 - 07:35
Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Η εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής εξελίσσεται ήδη στο πρώτο μεγάλο πολιτικό θρίλερ μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τα κομματικά επιτελεία να βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα και τις διεργασίες να πυκνώνουν όσο πλησιάζει η πρώτη συνεδρία της νέας Ολομέλειας. Συναντήσεις, τηλεφωνήματα, ανεπίσημες επαφές και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις συνθέτουν το σκηνικό ενός πολύπλοκου πολιτικού παζλ, στο οποίο τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

  •  28.05.2026 - 06:35
Κρίση εκτός ελέγχου στην κτηνοτροφία: Το «φιάσκο» της Πάχνας, οι απειλές και το τελεσίγραφο στον Πρόεδρο

Κρίση εκτός ελέγχου στην κτηνοτροφία: Το «φιάσκο» της Πάχνας, οι απειλές και το τελεσίγραφο στον Πρόεδρο

  •  28.05.2026 - 06:38
Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά

Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά

  •  28.05.2026 - 07:11
Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο

Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο

  •  28.05.2026 - 06:33
Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

  •  28.05.2026 - 06:23
Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

  •  28.05.2026 - 06:52
Λευκωσία: Άγρια ληστεία σε βάρος διανομέα – Του πήραν τις εισπράξεις, το κινητό και τη μοτοσικλέτα

Λευκωσία: Άγρια ληστεία σε βάρος διανομέα – Του πήραν τις εισπράξεις, το κινητό και τη μοτοσικλέτα

  •  28.05.2026 - 06:43
«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού

«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού

  •  28.05.2026 - 06:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα