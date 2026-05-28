Λευκωσία: Άγρια ληστεία σε βάρος διανομέα – Του πήραν τις εισπράξεις, το κινητό και τη μοτοσικλέτα

​Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:20 το απόγευμα, την ώρα που ο νεαρός ντελιβεράς βρισκόταν στη διαδικασία παράδοσης παραγγελίας. Ξαφνικά, δύο άγνωστα πρόσωπα τον προσέγγισαν και του επιτέθηκαν. Οι δράστες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 29χρονο και να του αποσπάσουν τις χρηματικές εισπράξεις που είχε πάνω του, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο.

​Στη συνέχεια οι ληστές άρπαξαν και τη μοτοσικλέτα του θύματος, αφήνοντας τον διανομέα στο σημείο. Η Αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως για το συμβάν και μέλη της έσπευσαν στην περιοχή για συλλογή στοιχείων και μαρτυριών.

​Την υπόθεση χειρίζεται το ΤΑΕ Λευκωσίας, το οποίο συνεχίζει τις έρευνες και τις εξετάσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών.