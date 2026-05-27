Ουρλιαχτά και σκηνές χάους: Το χρονικό της επιχείρησης στη Λάρνακα - Βίντεο

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επικράτησε πανικός, όταν τρία άτομα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν έπεσαν από ψηλά σημεία του κτηρίου, προκαλώντας σκηνές σοκ μπροστά στα μάτια κατοίκων και περαστικών. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για επιχείρηση διάσωσης και μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο βρίσκονται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρόσωπα αφρικανικής καταγωγής που φέρονται να διέμεναν παράνομα στην Κύπρο. Η επιχείρηση της ΥΑΜ επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της Λάρνακας, με συνολικά 19 συλλήψεις. Η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, καθώς θεωρείτο επικίνδυνη και υπήρχαν καταγγελίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών και σοβαρά προβλήματα υγιεινής.

