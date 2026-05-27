Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΟυρλιαχτά και σκηνές χάους: Το χρονικό της επιχείρησης στη Λάρνακα - Βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ουρλιαχτά και σκηνές χάους: Το χρονικό της επιχείρησης στη Λάρνακα - Βίντεο

 27.05.2026 - 23:35
Ουρλιαχτά και σκηνές χάους: Το χρονικό της επιχείρησης στη Λάρνακα - Βίντεο

Λίγο μετά τις 8:30 το πρωί, ισχυρές δυνάμεις της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση σε πολυκατοικία στην περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας, έπειτα από πληροφορίες για πρόσωπα που διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επικράτησε πανικός, όταν τρία άτομα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν έπεσαν από ψηλά σημεία του κτηρίου, προκαλώντας σκηνές σοκ μπροστά στα μάτια κατοίκων και περαστικών. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για επιχείρηση διάσωσης και μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο.

Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο βρίσκονται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για πρόσωπα αφρικανικής καταγωγής που φέρονται να διέμεναν παράνομα στην Κύπρο. Η επιχείρηση της ΥΑΜ επεκτάθηκε και σε άλλες περιοχές της Λάρνακας, με συνολικά 19 συλλήψεις. Η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές, καθώς θεωρείτο επικίνδυνη και υπήρχαν καταγγελίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών και σοβαρά προβλήματα υγιεινής.

Δείτε βίντεο:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο άνδρας που πήδηξε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ
Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες
ΠτΔ: «Βήμα εκσυγχρονισμού» η ρύθμιση του πλαισίου για ανεξάρτητη διαβίωση ΑμεΑ
Δείτε βίντεο: Αχθοφόρος πέφτει σε πισίνα ξενοδοχείου στην Κίνα και γίνεται viral
Σάλος για τις εξετάσεις Μαθηματικών: Μαθητές έχασαν χρόνο σε «λάθος» άσκηση - Αντιδράσεις γονέων
Ηλεκρικά Αυτοκίνητα: 11 νέοι φορτιστές στην Κύπρο - Δείτε πού μπήκαν και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα παράταση κράτησης για τους δύο νεαρούς: Ναρκωτικά, όπλο και σφαίρες στο σπίτι

 27.05.2026 - 23:16
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο άνδρας που πήδηξε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ

 27.05.2026 - 22:30
ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

Η Εκτελεστική Γραμματεία του κινήματος ΑΛΜΑ, η οποία συνήλθε το απόγευμα της Τετάρτης, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με όλα τα κόμματα πλην του ΔΗΣΥ, για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

ΑΛΜΑ: Συναντήσεις με όλα τα κόμματα πλην ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Βουλής- Σκέψεις για πρόσωπο κοινής αποδοχής

  •  27.05.2026 - 20:36
Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο άνδρας που πήδηξε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ

Τραγωδία στη Λάρνακα: Υπέκυψε ο άνδρας που πήδηξε από πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΑΜ

  •  27.05.2026 - 22:30
Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Δεν υπάρχει καμία ασυνεννοησία» - «Eίμαι έτοιμος να δεχθώ οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί μαζί μου»

Χριστοδουλίδης για αφθώδη πυρετό: «Δεν υπάρχει καμία ασυνεννοησία» - «Eίμαι έτοιμος να δεχθώ οποιονδήποτε θέλει να συναντηθεί μαζί μου»

  •  27.05.2026 - 18:01
Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες

Πολιτικός «πόλεμος» για την Προεδρία της Βουλής - Τα σενάρια και οι συμμαχίες

  •  27.05.2026 - 21:15
Σάλος για τις εξετάσεις Μαθηματικών: Μαθητές έχασαν χρόνο σε «λάθος» άσκηση - Αντιδράσεις γονέων

Σάλος για τις εξετάσεις Μαθηματικών: Μαθητές έχασαν χρόνο σε «λάθος» άσκηση - Αντιδράσεις γονέων

  •  27.05.2026 - 19:59
Προσοχή: Ανακαλούνται SAAB λόγω αερόσακων που μπορεί να σκοτώσουν - Δες αν σε αφορά

Προσοχή: Ανακαλούνται SAAB λόγω αερόσακων που μπορεί να σκοτώσουν - Δες αν σε αφορά

  •  27.05.2026 - 17:44
Ήρθε η ώρα ο ΔΗΣΥ να απαλλαγεί από την ακροδεξιά σκιά του - μια και καλή

Ήρθε η ώρα ο ΔΗΣΥ να απαλλαγεί από την ακροδεξιά σκιά του - μια και καλή

  •  27.05.2026 - 20:40
Ηλεκρικά Αυτοκίνητα: 11 νέοι φορτιστές στην Κύπρο - Δείτε πού μπήκαν και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτούς

Ηλεκρικά Αυτοκίνητα: 11 νέοι φορτιστές στην Κύπρο - Δείτε πού μπήκαν και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτούς

  •  27.05.2026 - 16:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα