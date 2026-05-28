Περίπου το 90% των ανθρώπων είναι δεξιόχειρες - και τώρα ίσως μάθουμε επιτέλους γιατί
Περίπου το 90% των ανθρώπων είναι δεξιόχειρες - και τώρα ίσως μάθουμε επιτέλους γιατί

 28.05.2026 - 08:11
Νέα μελέτη σε περισσότερα από 40 είδη πρωτευόντων συνδέει την έντονη προτίμηση του ανθρώπου προς το ένα χέρι με δύο μοναδικά μας χαρακτηριστικά: τη δίποδη βάδιση και το μέγεθος του εγκεφάλου.

Ο Τζίμι Χέντριξ έπαιζε την κιθάρα του με το αριστερό χέρι, ενώ ο Νεντ Φλάντερς άνοιξε το «Leftorium» στο Σπρίνγκφιλντ, όμως για τη συντριπτική πλειονότητα από εμάς, το δεξί χέρι είναι εκείνο που αναλαμβάνει την περισσότερη δράση.

Παρατηρώντας τα ποσοστά χρήσης των χεριών σε άλλα είδη πρωτευόντων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δύο από τα μοναδικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά μας, η ικανότητα να βαδίζουμε όρθιοι και η ανάπτυξη μεγάλου εγκεφάλου, ενδέχεται να κρύβονται πίσω από αυτή την ασύμμετρη προτίμηση.


Οι συγγραφείς της μελέτης εξέτασαν δεδομένα από 2.025 πιθήκους και μαϊμούδες που ανήκουν σε 41 διαφορετικά είδη. Διαπίστωσαν ότι, αν και ορισμένα είδη εμφανίζουν σχετικά υψηλά επίπεδα προτίμησης χεριού, το χαρακτηριστικό αυτό είναι πολύ πιο έντονο στους ανθρώπους.

Ωστόσο, αυτή η κατάσταση της εξαίρεσης εξαφανίζεται όταν συμπεριληφθούν το μέγεθος του εγκεφάλου και ο δείκτης αναλογίας άκρων (το σχετικό μήκος των χεριών και των ποδιών μας). Στους ανθρώπους, το μήκος των ποδιών συνδέεται στενά με την ικανότητα βάδισης στα δύο πόδια και διαφέρει από τους μακρυχέρηδες πιθήκους που μετακινούνται αιωρούμενοι στα δέντρα.


Η απελευθέρωση των άνω άκρων και η εξειδίκευση

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο διποδισμός και η εγκεφαλική ανάπτυξη αποτελούν τη βάση για την ακραία πλευρίωσή μας. Η αρχική υιοθέτηση της όρθιας βάδισης απελευθέρωσε τα άνω άκρα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τη χρήση εργαλείων, τη χειρονομιακή επικοινωνία και άλλες λεπτές κινητικές συμπεριφορές. Όταν σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε τα χέρια για τη μετακίνηση, αποκτήσαμε την ευκαιρία να τα χρησιμοποιούμε ασύμμετρα για ένα ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών.

Παράλληλα, η αύξηση του μεγέθους του εγκεφάλου και η σχετική φλοιώδης αναδιοργάνωση ενδέχεται να προώθησαν μια μεγαλύτερη εξειδίκευση των ημισφαιρίων, ενισχύοντας έτσι τη νευρωνική αποτελεσματικότητα αυτών των συμπεριφορών, ειδικά μετά την εμφάνιση του γένους Homo.


Η προσομοίωση στους προϊστορικούς προγόνους

Χρησιμοποιώντας αρχαιολογικά δεδομένα για προϊστορικούς ανθρωπίδες, οι συγγραφείς προσομοίωσαν την ισχύ της προτίμησης χεριού στους εξαφανισμένους προγόνους μας. Η ανάλυση δείχνει ότι η προτίμηση χεριού εξελίχθηκε σταδιακά και ήταν σχετικά αδύναμη μεταξύ των παλαιότερων δίποδων ανθρωπίδων, όπως ο Αρδιπίθηκος και ο Αυστραλοπίθηκος.

Καθώς το μέγεθος του εγκεφάλου αυξανόταν, η τάση προς τα δεξιά γινόταν όλο και πιο ισχυρή. Είναι πιθανό το χαρακτηριστικό αυτό να ήταν ήδη αρκετά έντονο στον Homo erectus και στους Νεάντερταλ, αλλά έφτασε στο αποκορύφωμά του στον Homo sapiens. Αντίθετα, η προτίμηση χεριού ήταν πιθανότατα αδύναμη στους ανθρώπους «Χόμπιτ» της Ινδονησίας, αντανακλώντας το μικρό μέγεθος του εγκεφάλου και τον εν μέρει δενδρόβιο τρόπο ζωής τους.

«Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι πιθανότατα συνδέεται με ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους, ιδιαίτερα την όρθια βάδιση και την εξέλιξη μεγαλύτερων εγκεφάλων», εξήγησε ο συγγραφέας της μελέτης Dr. Τόμας Α. Πούσελ.

Πηγή: gazzetta.gr

Τουλάχιστον 202 μετανάστες διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γαύδου

Φωτιά στον Στρόβολο: Στάχτη αποθήκη-κατοικία μετά από λάθος σε εργασίες

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Η εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής εξελίσσεται ήδη στο πρώτο μεγάλο πολιτικό θρίλερ μετά τις βουλευτικές εκλογές, με τα κομματικά επιτελεία να βρίσκονται σε διαρκή κινητικότητα και τις διεργασίες να πυκνώνουν όσο πλησιάζει η πρώτη συνεδρία της νέας Ολομέλειας. Συναντήσεις, τηλεφωνήματα, ανεπίσημες επαφές και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις συνθέτουν το σκηνικό ενός πολύπλοκου πολιτικού παζλ, στο οποίο τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

Ανατολίτικο παζάρι για την Προεδρία της Βουλής: Πάνε κι έρχονται τα επιτελεία των κομμάτων - Ποια σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι

Κρίση εκτός ελέγχου στην κτηνοτροφία: Το «φιάσκο» της Πάχνας, οι απειλές και το τελεσίγραφο στον Πρόεδρο

Σύνοδος Gymnich στη Λεμεσό: Η ΕΕ συζητά τα «καυτά» μέτωπα με προσκεκλημένους-κλειδιά

Αναστάτωση τα ξημερώματα: Ισχυρή έκρηξη «σήκωσε» στο πόδι την Πάφο – Στο στόχαστρο βομβιστών κρεοπωλείο

Έρχεται κακοκαιρία: Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχειρία

Λευκωσία: Άγρια ληστεία σε βάρος διανομέα – Του πήραν τις εισπράξεις, το κινητό και τη μοτοσικλέτα

«Βράζει» η Ευρώπη – Τι περιμένει την Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες - Η θερμοκρασία το τριήμερο του κατακλυσμού

