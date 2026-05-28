Iσχύει πως αν πιούμε πολύ νερό περνάμε το αλκοτέστ; – Ένας τοξικολόγος εξηγεί

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά hacks, για το πώς μπορούμε να πιούμε περισσότερα από ένα ποτήρι κρασί και να περάσουμε το αλκοτέστ.

Στο Νο1 είναι η μεγάλη κατανάλωση νερού, που στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο βοηθάει στα συμπτώματα του hangover, μέσω της ενυδάτωσης του οργανισμού μας.



Ακολουθεί το μάσημα τσίχλας ή οι καραμέλες μέντας που καλύπτουν προσωρινά τη μυρωδιά του ποτού μεν, αλλά δεν επηρεάζουν τη συγκέντρωση του αλκοόλ στους πνεύμονες μας, από όπου “βγαίνει” ο αέρας που λαμβάνει το αλκοολόμετρο.

Το αυτό ισχύει για το μάσημα καφέ, σκόρδου ή μαϊντανού, με την κατανάλωση λιπαρών τροφών να καθυστερεί το ρυθμό απορρόφησης του αλκοόλ, αλλά να μη μειώνει αυτό που έχει ήδη περάσει στο αίμα.

Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος είναι η αποχή. Ο δεύτερος πιο αποτελεσματικός είναι να αφήσουμε να περάσουν αρκετές ώρες (τουλάχιστον 1 ώρα, ανά ποτό), ώστε να γίνει φυσιολογική αποβολή της ουσίας.

“Δεν ξεγελιέται το αλκοτέστ”

Το NEWS 24/7 επικοινώνησε με τον Γρηγόρη Λέων, ιατροδικαστή, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και Διοικητή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) για να εξηγήσει πώς λειτουργεί το αλκοτέστ και γιατί δεν μπορούμε να το ξεγελάσουμε.

«Αυτά τα τεστ, τα οποία γίνονται σε μεγάλη κλίμακα για παράδειγμα η μέτρηση με αλκοολόμετρο για την αιθυλική αλκοόλη, πράγματι, μπορεί με διάφορους τρόπους να αμφισβητηθούν.

Θα σας έλεγα σίγουρα ότι δεν μπορεί να ξεγελαστεί αυτή η μέθοδος, με την έννοια κάποιος το να μην έχει πιει καθόλου και να εμφανιστεί το δείγμα θετικό υπάρχει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Για παράδειγμα αν ο άνθρωπος, ο οποίος εξετάζετε πάσχει από συγκεκριμένη ασθένεια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του σακχαρώδη διαβήτη.

Το αντίθετο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί ακόμα και από ένα τέτοιο τεστ. Δηλαδή όλα αυτά που, όπως όπως πολύ σωστά είπατε είναι μύθοι που ακούγονται στο διαδίκτυο, δεν ισχύουν.

Αυτό λοιπόν, που κυκλοφορεί και θέλει την πόση ξυδιού ή το πάρα πολύ νερό μπορεί να ξεγελάσει ένα τεστ. δεν είναι ακριβώς έτσι.

Κατ αρχάς, να ξέρουμε ότι μιλάμε για πολύ βαθύτερα στρώματα, κάνουμε εκπνοή, σας θυμίζω στο αλκοολόμετρο, άρα περνάμε από πολύ βαθύτερα στρώματα του οργανισμού μας».

Tο αναφέρετο δικαίωμα στην ένσταση

Ο κύριος Λέων επισήμανε κάτι που δεν είναι κοινή γνώση και μας αφορά όλους. Ή καλύτερα, εκείνους που “κόβονται” στο τεστ, ενώ δεν έχουν ξεπεράσει το όριο κατανάλωσης.

«Ο οποιοσδήποτε άνθρωπος αμφισβητεί ένα τεστ και είναι βέβαιος για αυτό, δηλαδή -ξαναλέω-, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιει ένα ποτήρι μπύρας που είναι κάτω από το όριο και η μέτρηση με το αλκοολόμετρο δείχνει πάνω από το όριο, έχει αναφαίρετο δικαίωμα να ζητήσει ο ίδιος να συνεχιστεί η έρευνα με εργαστηριακή ανάλυση»..

«Δηλαδή να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα και να ζητήσει να εξεταστεί με αιματολογικές εξετάσεις».

«Εκεί προφανώς και θα έχουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, εάν και εφόσον έχει δίκιο ο άνθρωπος. Σε κάθε περίπτωση από κει και πέρα προστρέχουμε σε έναν ιατροδικαστή, έτσι ώστε να ερμηνευθεί το αποτέλεσμα με τον ορθότερο δυνατό τρόπο.

Σας θυμίζω ότι δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις καταλήγουν να είναι δικαστικές υποθέσεις. Άρα η παρουσία ενός ιατροδικαστή, σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητη».

Πηγή:news247.gr