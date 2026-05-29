VIDEO: Έξαλλοι οι κτηνοτρόφοι - Παραμενουν στο ΓΣΠ μετά το «μπλόκο» της Αστυνομίας

Ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, Νεόφυτος Νεοφύτου, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση των αρχών, υποστηρίζοντας ότι η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας δεν περιλάμβανε οποιαδήποτε αναφορά σε απαγόρευση μετακίνησης φορτηγών ή άλλων οχημάτων. Όπως ανέφερε, «δεν μίλησαν ούτε για φορτηγά, ούτε για τρακτέρ, ούτε για οτιδήποτε άλλο», προσθέτοντας ότι οι ίδιοι οι αρμόδιοι φαίνεται να αναιρούν όσα είχαν προηγουμένως ανακοινώσει.

Ο κ. Νεοφύτου υποστήριξε ότι κατά τις επαφές που είχαν προηγηθεί με την Αστυνομία δεν υπήρξε οποιαδήποτε αποτροπή ή περιορισμός σχετικά με τη συμμετοχή φορτηγών στη διαμαρτυρία. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι δεκάδες γεωργοί είχαν εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν με τρακτέρ, ωστόσο οι διοργανωτές τούς ζήτησαν να μην κατέλθουν, καθώς τα συγκεκριμένα οχήματα δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική γνωστοποίηση της εκδήλωσης. Όπως είπε, η απόφαση αυτή λήφθηκε προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων ανέφερε ότι τα μεγάλα οχήματα που επρόκειτο να συμμετάσχουν ανέρχονταν περίπου στα δέκα. Διερωτήθηκε, μάλιστα, εάν αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν επετράπη η πορεία προς το Προεδρικό, τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι αισθάνονται πως επιχειρείται να υποβαθμιστεί και να απαξιωθεί η κινητοποίησή τους. «Προσπαθούν να μας ξεφτιλίσουν και να δείξουν ότι είμαστε μικροί, αδύναμοι και λίγοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι και λίγο πριν από την έναρξη της πορείας κανένας αρμόδιος δεν είχε ενημερώσει τους διοργανωτές για αλλαγή των συμφωνηθέντων. Αντίθετα, όπως είπε, λειτουργός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας που συμμετείχε στις προηγούμενες συναντήσεις τούς είχε ρωτήσει εάν αναμένουν και άλλους συμμετέχοντες προτού ξεκινήσει η κινητοποίηση. Η ενημέρωση ότι τα φορτηγά δεν θα μπορούσαν να κινηθούν προς το Προεδρικό δόθηκε αργότερα από τον υπεύθυνο αξιωματικό που βρισκόταν επί τόπου.

Ο κ. Νεοφύτου έκανε λόγο για προσπάθεια διάλυσης και εξευτελισμού της διαμαρτυρίας, υπογραμμίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι παραμένουν ενωμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Όπως ανακοίνωσε, η διαμαρτυρία θα συνεχιζόταν αρχικά έξω από το ΓΣΠ, καθώς αναμενόταν η άφιξη και άλλων διαδηλωτών από διάφορες επαρχίες.

Ερωτηθείς κατά πόσο η πορεία προς το Προεδρικό ακυρώνεται, απάντησε ότι αυτό θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, σημειώνοντας πως προτεραιότητα ήταν η παραμονή των συγκεντρωμένων στο ΓΣΠ και η ενίσχυση της παρουσίας τους με επιπλέον κτηνοτρόφους από όλη την Κύπρο.