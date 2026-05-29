Καμπανάκι από γιατρούς και νοσηλευτές: «Το αδιέξοδο απειλεί τη λειτουργία των νοσοκομείων»
 29.05.2026 - 13:04
Καμπανάκι από γιατρούς και νοσηλευτές: «Το αδιέξοδο απειλεί τη λειτουργία των νοσοκομείων»

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. αποφάσισαν την αποστολή επίσημης επιστολής προς τον Υπουργό Υγείας, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του ως «ύστατη θεσμική προσπάθεια» για άρση του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Σε σημερινή ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες επισημαίνουν ότι «η κατάσταση δεν αφορά μόνο τις εργασιακές σχέσεις, αλλά έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».

Όπως σημειώνουν, η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνεται καθώς, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για εξεύρεση συναινετικών λύσεων, δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος στον διάλογο με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ.

Οι συντεχνίες κάνουν λόγο για «αδιάλλακτη στάση» της εργοδοτικής πλευράς σε καίρια εργασιακά ζητήματα, που αφορούν τη μισθολογική προοπτική, την επαγγελματική ανέλιξη και τη δίκαιη μεταχείριση του προσωπικού, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην άρνηση εφαρμογής μισθολογικών κλιμάκων, η οποία – όπως υποστηρίζουν – «δημιουργεί συνθήκες επαγγελματικής στασιμότητας και επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων».

Παράλληλα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι «σημαντικές πρόνοιες και συμφωνημένες παράμετροι της προηγούμενης Συλλογικής Σύμβασης δεν έχουν υλοποιηθεί», παρά τις σαφείς δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τον ΟΚΥπΥ.

Την ίδια ώρα, εκφράζουν απογοήτευση για τη συνεχιζόμενη απουσία ουσιαστικής προόδου, με τις συντεχνίες να υποστηρίζουν ότι η στάση αυτή υπονομεύει την εργασιακή ειρήνη και τη σταθερότητα του προσωπικού, ενώ ήδη καταγράφεται αυξημένη τάση παραιτήσεων και αναζήτησης απασχόλησης σε άλλους φορείς.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, η κατάσταση που διαμορφώνεται δεν επηρεάζει μόνο τους εργαζομένους, αλλά δημιουργεί ευρύτερες συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Χριστοδουλίδης: Οι πρώτες ύλες είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Κύπρο

Χριστοδουλίδης: Οι πρώτες ύλες είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Κύπρο

Η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υπεύθυνη ανάπτυξη του τομέα των πρώτων υλών στην Κύπρο, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας πως επιδιώκουμε να αναπτύξουμε τον συγκεκριμένο τομέα με βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, συνεχίζοντας παράλληλα να στηρίζουμε την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή.

Χριστοδουλίδης: Οι πρώτες ύλες είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Κύπρο

Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

Παιχνίδια εξουσίας και ιστορικές «καραμπόλες»: Όταν η Προεδρία της Βουλής γίνεται πολιτικό θρίλερ

Βίντεο: Ξεκινούν προς το Προεδρικό οι κτηνοτρόφοι - Οσα δήλωσε ο Νεοφύτου

Τέλος η ταλαιπωρία για τον Κατακλυσμό: Δωρεάν Park & Ride στη Λάρνακα - Λεπτομέρειες

Θάνατος αλλοδαπού στη Λάρνακα: «Δεν υπήρξε επιχειρησιακό λάθος» - Η πρώτη απάντηση της Αστυνομίας

CY-Alert - Προσοχή: Θα χτυπήσουν κινητά σε όλη την Κύπρο — Τι συμβαίνει από τις 2 Ιουνίου

Έμειναν άφωνοι στην πορεία διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων: Διπλοκάμπινο με… φέρετρο στην οροφή – Δεν φαντάζεστε τι είχε μέσα

