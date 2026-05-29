Καμπανάκι από γιατρούς και νοσηλευτές: «Το αδιέξοδο απειλεί τη λειτουργία των νοσοκομείων»

Σε σημερινή ανακοίνωσή τους, οι συντεχνίες επισημαίνουν ότι «η κατάσταση δεν αφορά μόνο τις εργασιακές σχέσεις, αλλά έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας».

Όπως σημειώνουν, η πρωτοβουλία αυτή λαμβάνεται καθώς, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για εξεύρεση συναινετικών λύσεων, δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος στον διάλογο με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ.

Οι συντεχνίες κάνουν λόγο για «αδιάλλακτη στάση» της εργοδοτικής πλευράς σε καίρια εργασιακά ζητήματα, που αφορούν τη μισθολογική προοπτική, την επαγγελματική ανέλιξη και τη δίκαιη μεταχείριση του προσωπικού, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην άρνηση εφαρμογής μισθολογικών κλιμάκων, η οποία – όπως υποστηρίζουν – «δημιουργεί συνθήκες επαγγελματικής στασιμότητας και επηρεάζει το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων».

Παράλληλα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι «σημαντικές πρόνοιες και συμφωνημένες παράμετροι της προηγούμενης Συλλογικής Σύμβασης δεν έχουν υλοποιηθεί», παρά τις σαφείς δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τον ΟΚΥπΥ.

Την ίδια ώρα, εκφράζουν απογοήτευση για τη συνεχιζόμενη απουσία ουσιαστικής προόδου, με τις συντεχνίες να υποστηρίζουν ότι η στάση αυτή υπονομεύει την εργασιακή ειρήνη και τη σταθερότητα του προσωπικού, ενώ ήδη καταγράφεται αυξημένη τάση παραιτήσεων και αναζήτησης απασχόλησης σε άλλους φορείς.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, η κατάσταση που διαμορφώνεται δεν επηρεάζει μόνο τους εργαζομένους, αλλά δημιουργεί ευρύτερες συνέπειες για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.