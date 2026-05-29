Ζητούσαν τον Χριστοδουλίδη, συναντούν την Πική: Οι κτηνοτρόφοι πέρασαν την πόρτα στο Προεδρικό

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των αντιδράσεών τους για τους χειρισμούς γύρω από το ζήτημα του αφθώδους πυρετού και τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Οι διαμαρτυρόμενοι είχαν εκφράσει εξαρχής την επιθυμία να συναντηθούν απευθείας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, προκειμένου να του παραδώσουν υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Υπενθυμίζεται ότι έφτασαν στο Προεδρικό λίγο μετά τις 14:00, κρατώντας πανό και πλακάτ με συνθήματα όπως «Η οικονομία στηρίζεται στη γεωργοκτηνοτροφία», «Τέρμα στις θανατώσεις» και «Η επισιτιστική κρίση στο κατώφλι μας», ζητώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.