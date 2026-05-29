Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν σε τρία πλοία με ξένη σημαία

Ρωσικά drones επιτέθηκαν αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ και στη διάρκεια της νύκτας σε τρία εμπορικά πλοία που έπλεαν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέκσι Κουλέμπα.

Τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές στα πλοία, οι οποίες κατασβέσθηκαν από τα πληρώματα, δήλωσε ο Κουλέμπα μέσω του Telegram.

Η λιμενική αρχή της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα πλοία έπλεαν με σημαίες Βανουάτου, νησιών Κομόρες και Παναμά.

Η ανακοίνωση του ουκρανικού ναυτικού

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό είχε ανακοινώσει νωρίτερα πλήγμα στο Ant, για το οποίο είπε πως είναι ένα τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίου με σημαία Βανουάτου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλοίο ταξίδευε προς την Τουρκία από ένα από τα λιμάνια της περιφέρειας της Οδησσού.

Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά και την απομάκρυνση δύο μελών του πληρώματος που τραυματίσθηκαν, ανακοίνωσε το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό προσθέτοντας ότι το πλοίο μετέφερε φορτίο όταν επλήγη.