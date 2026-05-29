Σπουδές στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου: Το όνειρο των Κυπρίων φοιτητών
 29.05.2026 - 10:29
Σπουδές στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου: Το όνειρο των Κυπρίων φοιτητών

Για χρόνια, οι σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού θεωρούνταν για πολλούς νέους στην Κύπρο ένα όνειρο που απαιτούσε όχι μόνο υψηλές επιδόσεις, αλλά και σημαντική οικονομική δυνατότητα.

Σήμερα, παρά το γεγονός ότι περισσότεροι Κύπριοι μαθητές και φοιτητές διεκδικούν θέση σε κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς, το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης δημιουργεί νέα εμπόδια. Δίδακτρα δεκάδων χιλιάδων ευρώ, πανάκριβα ενοίκια, έξοδα μετακίνησης και καθημερινής ζωής, οδηγούν αρκετούς νέους στο να επαναξιολογούν ακόμη και μια μεγάλη ακαδημαϊκή επιτυχία.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο σε κλάδους όπως engineering, artificial intelligence, data science και mathematics — τομείς που απαιτούν εξειδικευμένες σπουδές και πρόσβαση σε πανεπιστήμια με ισχυρή ερευνητική και τεχνολογική κουλτούρα.

Κι όμως, πίσω από τους αριθμούς και τα κόστη, υπάρχουν ιστορίες νέων Κυπρίων που αποδεικνύουν ότι το χάσμα αυτό μπορεί να γεφυρωθεί όταν δοθούν οι σωστές ευκαιρίες.

Μία από αυτές είναι η περίπτωση νεαρής Κύπριας φοιτήτριας, της Μάρας Ροτάρου η οποία σήμερα σπουδάζει Engineering στο University of Cambridge.

Όπως περιγράφει η ίδια, η πρώτη της επαφή με ένα διεθνές περιβάλλον καινοτομίας ήρθε μέσα από συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό ρομποτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια εμπειρία που την έκανε να αντιληφθεί πόσο μεγάλες δυνατότητες υπάρχουν πέρα από τα στενά όρια μιας μικρής χώρας.

Παρά την ακαδημαϊκή επιτυχία και την εισαγωγή της σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, η μεγαλύτερη αγωνία ήταν αν θα μπορούσε τελικά να στηρίξει οικονομικά αυτή την πορεία.

«Όταν έμαθα ότι είχα γίνει δεκτή στο University of Cambridge, ο ενθουσιασμός ήταν τεράστιος. Πολύ γρήγορα όμως άρχισα να αναρωτιέμαι: «Μπορώ πραγματικά να το αντέξω οικονομικά;» Είχα ήδη λάβει αρκετές αρνητικές απαντήσεις από άλλες υποτροφίες και, για ένα διάστημα, κουβαλούσα αυτή την αβεβαιότητα μαζί με τη χαρά της επιτυχίας. Όταν η Exness αποφάσισε να στηρίξει τις προπτυχιακές μου σπουδές, το Cambridge σταμάτησε να είναι ένα μακρινό όνειρο και έγινε κάτι πραγματικό και βιώσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μάρα.

Αυτό ακριβώς είναι το κενό που επιχειρεί να καλύψει το πρόγραμμα Exness Fintech Scholarships, το οποίο τα τελευταία χρόνια προσφέρει οικονομική στήριξη σε Κύπριους φοιτητές υψηλών επιδόσεων που επιδιώκουν μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα, που βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του, προσφέρει υποτροφίες έως €20.000 ανά φοιτητή και επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς STEM, όπως engineering, AI, data science και mathematics.

Από την έναρξή του, έχει ήδη στηρίξει δεκάδες νέους από την Κύπρο, δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές να συνεχίσουν σπουδές που διαφορετικά ίσως και να έμεναν μόνο ως φιλοδοξία.

Πέρα όμως από την οικονομική ενίσχυση, αρκετοί συμμετέχοντες μιλούν και για κάτι εξίσου σημαντικό: την ψυχολογική ώθηση που δίνει το να γνωρίζεις ότι κάποιος πιστεύει πραγματικά στις δυνατότητές σου.

Σε μια εποχή όπου πολλοί νέοι νιώθουν πως οι μεγάλες ευκαιρίες βρίσκονται «κάπου αλλού» ή απευθύνονται μόνο σε λίγους, τέτοιες πρωτοβουλίες φαίνεται να λειτουργούν διαφορετικά — όχι απλώς ως οικονομική βοήθεια, αλλά ως μηχανισμός πρόσβασης.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Exness Fintech Scholarships παραμένουν ανοιχτές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας:

https://scholarship.exness.com/

