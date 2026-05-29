Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΠροσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας
LIKE ONLINE

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

 29.05.2026 - 10:45
Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

Οι ειδικοί σε θέματα ασφαλείας προειδοποιούν ότι η δημοφιλής χειρονομία «V» σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης μπορεί να εκθέσει τα δακτυλικά μας αποτυπώματα, επιτρέποντας την αντιγραφή τους.

Χρησιμοποιούμενη είτε ως σύμβολο νίκης είτε ως σήμα ειρήνης, η χειρονομία «V» με τον δείκτη και τον μέσο στραμμένα προς τα έξω αποτελεί εδώ και καιρό μέρος της διεθνούς ποπ κουλτούρας.

Ωστόσο, με την έλευση των καμερών υψηλής ανάλυσης και του εξελιγμένου λογισμικού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι ειδικοί ασφαλείας προειδοποιούν ότι αυτή η δημοφιλής κίνηση θα μπορούσε να εκθέσει τους ανθρώπους στον κίνδυνο να αντιγραφούν τα αποτυπώματά τους και να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση βιομετρικών συστημάτων ασφαλείας.

Ο Κινέζος ειδικός σε θέματα ασφάλειας Λι Τσανγκ εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, χρησιμοποιώντας τη selfie μιας διασημότητας ως παράδειγμα για να δείξει πόσο καθαρά φαίνονται τα δάχτυλα σε μια τέτοια φωτογραφία και πώς αυτές οι λήψεις θέτουν σε κίνδυνο τα προσωπικά βιομετρικά δεδομένα.

Η απόσταση ασφαλείας και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Στην ανάλυσή του, ο Τσανγκ έδειξε ότι υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα πλήρους εξαγωγής των πληροφοριών του δακτυλικού αποτυπώματος ενός ατόμου όταν οι κοντινές λήψεις γίνονται από απόσταση μικρότερη των 1,5 μέτρων με το δάχτυλο εκτεθειμένο απευθείας στην κάμερα, γεγονός που καθιστά τις selfies ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ωστόσο, ο ίδιος έδειξε ότι ακόμη και από αποστάσεις έως και 3 μέτρων, περίπου το μισό αποτύπωμα μπορεί να εξαχθεί, και σε αυτό το σημείο είναι που παρεμβαίνει το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης.

 

Κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος, ο Τσανγκ σόκαρε τους τηλεθεατές δείχνοντας πώς η χρήση λογισμικού επεξεργασίας φωτογραφιών και τεχνολογίας AI για τη διόρθωση εικόνων χαμηλής ανάλυσης έκανε τα αποτυπώματα, που ήταν θολά με γυμνό μάτι, εξαιρετικά λεπτομερή.

«Με τη διάδοση των καμερών υψηλής ευκρίνειας, έχει γίνει τεχνικά εφικτό να ανακατασκευαστούν λεπτομερείς πληροφορίες για το χέρι, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, χρησιμοποιώντας μόνο τη λεγόμενη στάση "V"», επιβεβαίωσε ο Τζινγκ Τζίου, καθηγητής κρυπτογραφίας στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών.

Είναι τελικά τόσο εύκολη η υποκλοπή;

Αν και το πείραμα του Λι Τσανγκ έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας φόβους για μαζικές διαρροές ασφαλείας, ορισμένοι ειδικοί διευκρίνισαν ότι η κλοπή των αποτυπωμάτων και η χρήση τους για την παραβίαση της βιομετρικής ασφάλειας δεν είναι τόσο απλή υπόθεση.

Παράγοντες όπως οι συνθήκες φωτισμού, η εστίαση της κάμερας και η καθαρότητα της εικόνας παίζουν ρόλο στην πραγματική διαδικασία ανάκτησης του αποτυπώματος, ενώ οι επίδοξοι κλέφτες ταυτότητας θα χρειάζονταν ιδανικά πολλαπλές φωτογραφίες του ίδιου ατόμου για να συγκρίνουν τα δεδομένα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μοτοσικλέτα «τυλίχθηκε» στις φλόγες έξω από οικία – Εκτεταμένες οι ζημιές
Παιχνίδια εξουσίας και ιστορικές «καραμπόλες»: Όταν η Προεδρία της Βουλής γίνεται πολιτικό θρίλερ
«Βόμβες» για υγειονομικό έγκλημα: «Άφησαν μολυσμένα ζώα εκτεθειμένα σε κόρακες» – «Έτρεχαν στις 5 το πρωί μετά τον σάλο»
«Ξεχύθηκε» στους δρόμους η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Από διαρρήξεις μέχρι παράνομη διαμονή
Προγραμματίζετε το επόμενό σας ταξίδι; Αυτή η αεροπορική προσφέρει έκπτωση έως 50% σε όλες τις πτήσεις
Τριήμερο Κατακλυσμού: Μέχρι πού φτάνει η πληρότητα ξενοδοχείων στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σπουδές στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου: Το όνειρο των Κυπρίων φοιτητών

 29.05.2026 - 10:29
Επόμενο άρθρο

Ανατροπή από το Ανώτατο: Ακύρωσε ένταλμα σύλληψης μητέρας για υπόθεση ανηλίκου

 29.05.2026 - 11:04
Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

Η μάχη για την προεδρία της Βουλής, εξελίσσεται σε μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών, καθώς πίσω από τις υποψηφιότητες και τις δημόσιες δηλώσεις διαμορφώνονται ήδη οι πρώτες μεγάλες συμμαχίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

Το πολιτικό deal που τινάζει στον αέρα τον κεντροδεξιό άξονα - Από τον Νικόλα στον Στεφάνου και οι ισορροπίες της επόμενης μέρας

  •  29.05.2026 - 06:17
Παιχνίδια εξουσίας και ιστορικές «καραμπόλες»: Όταν η Προεδρία της Βουλής γίνεται πολιτικό θρίλερ

Παιχνίδια εξουσίας και ιστορικές «καραμπόλες»: Όταν η Προεδρία της Βουλής γίνεται πολιτικό θρίλερ

  •  29.05.2026 - 06:18
VIDEO: Ένταση στο ΓΣΠ - Κτηνοτρόφοι και Αστυνομία σε αντιπαράθεση λόγω των... φορτηγών

VIDEO: Ένταση στο ΓΣΠ - Κτηνοτρόφοι και Αστυνομία σε αντιπαράθεση λόγω των... φορτηγών

  •  29.05.2026 - 11:22
Θάνατος αλλοδαπού στη Λάρνακα: «Δεν υπήρξε επιχειρησιακό λάθος» - Η πρώτη απάντηση της Αστυνομίας

Θάνατος αλλοδαπού στη Λάρνακα: «Δεν υπήρξε επιχειρησιακό λάθος» - Η πρώτη απάντηση της Αστυνομίας

  •  29.05.2026 - 11:14
Σοκ στη Λάρνακα: Οικογένεια αναζητούσε συγγενή και ήταν νεκρός στο Νοσοκομείο -«Μου έλεγαν δεν είναι εδώ»

Σοκ στη Λάρνακα: Οικογένεια αναζητούσε συγγενή και ήταν νεκρός στο Νοσοκομείο -«Μου έλεγαν δεν είναι εδώ»

  •  29.05.2026 - 09:41
Έμειναν άφωνοι στην πορεία διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων: Διπλοκάμπινο με… φέρετρο στην οροφή – Δεν φαντάζεστε τι είχε μέσα

Έμειναν άφωνοι στην πορεία διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων: Διπλοκάμπινο με… φέρετρο στην οροφή – Δεν φαντάζεστε τι είχε μέσα

  •  29.05.2026 - 11:23
«Βόμβες» για υγειονομικό έγκλημα: «Άφησαν μολυσμένα ζώα εκτεθειμένα σε κόρακες» – «Έτρεχαν στις 5 το πρωί μετά τον σάλο»

«Βόμβες» για υγειονομικό έγκλημα: «Άφησαν μολυσμένα ζώα εκτεθειμένα σε κόρακες» – «Έτρεχαν στις 5 το πρωί μετά τον σάλο»

  •  29.05.2026 - 08:27
VIDEO - Έντονες σκηνές σε γυμνάσιο: Αποχώρησε καθηγητής - «Δέχθηκα bullying» - Καταγγελία στην Αστυνομία

VIDEO - Έντονες σκηνές σε γυμνάσιο: Αποχώρησε καθηγητής - «Δέχθηκα bullying» - Καταγγελία στην Αστυνομία

  •  29.05.2026 - 08:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα