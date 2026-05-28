Προχώρησε η τεχνολογία: Ρομπότ μαγειρεύει και απλώνει ρούχα — Δεν θα πιστεύετε πόσα κοστίζει

 28.05.2026 - 16:20
Η κινεζική εταιρεία Xingchen Intelligence παρουσίασε επίσημα το T1, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που απευθύνεται τόσο σε οικιακή χρήση όσο και σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Το T1 ξεκινά από τα 89.900 γουάν (~11.300 ευρώ) και οι αποστολές ξεκινούν από 1η Ιουνίου 2026.

Ένα ρομπότ για σπίτι, εργαστήριο και παντού

Το T1 σχεδιάστηκε με φιλοσοφία “μία συσκευή, πολλές χρήσεις”. Μπορεί να αναλάβει οικιακές εργασίες όπως πλύσιμο και άπλωμα ρούχων και μαγείρεμα, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται σε εμπορικά και επιστημονικά περιβάλλοντα. Η Xingchen Intelligence δημοσίευσε επίσημες επιδείξεις όπου το T1 ετοιμάζει κοκτέιλ, τηγανίζει μπριζόλα και διεξάγει χημικά πειράματα.

Το T1 είναι ανθρωποειδές ρομπότ που χρησιμοποιεί τεχνολογία rope-driven για να μιμείται τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπινων τενόντων, επιτρέποντας φυσικές κινήσεις και αυτόματη αποφόρτιση σε περίπτωση σύγκρουσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Xingchen T1

Ύψος: 1,55 μέτρα
Βάρος: περίπου 66 κιλά
Βαθμοί ελευθερίας: 23
Μέγιστο φορτίο ανά βραχίονα: 5 κιλά
Τεχνολογία μετάδοσης: rope-driven
Αυτόματη επιστροφή για φόρτιση και εναλλαγή μπαταρίας
Προσαρμοσμένο UI για εναλλαγή εξαρτημάτων

Modular σχεδιασμός με επεκτασιμότητα

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του T1 είναι η moduλar αρχιτεκτουρά του. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα εκτελεστικά άκρα — για παράδειγμα, από χέρι για οικιακή χρήση σε εξειδικευμένο εργαλείο για εργαστήριο — ενώ το «σακίδιο» υπολογιστικής ισχύος μπορεί επίσης να αναβαθμιστεί ανεξάρτητα. Το T1 υποστηρίζει επίσης αυτόματη επιστροφή στη βάση φόρτισης και γρήγορη εναλλαγή μπαταρίας, που το καθιστά πρακτικά χρήσιμο για εκτεταμένη αυτόνομη χρήση.

Το Xingchen T1 είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμπορικές ανθρωποειδείς πλατφόρμες που έχουν παρουσιαστεί έως τώρα — και η τιμή των ~11.300 ευρώ το τοποθετεί πολύ πιο κοντά στην αγορά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Για τους περισσότερους καταναλωτές παραμένει απλησίαστο, αλλά για επαγγελματικούς χώρους ή ερευνητικά ιδρύματα μοιάζει ήδη με σοβαρή επιλογή. Αν η τεχνολογία συνεχίσει να εξελίσσεται με αυτό το ρυθμό, τα οικιακά ρομπότ γενικής χρήσης μπορεί να μην είναι τόσο μακριά.

Πηγή: techblog.gr

Διαμονή ηλικιωμένων: Άνοιξαν αιτήσεις στο Δημοτικό Μέλαθρο Ευανθίας Πιερίδου στη Λάρνακα – Όλες οι λεπτομέρειες

Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Νόμιμη η κατοχή των βίντεο από την Αστυνομία - Πώς έφτασε στην απόφαση το Ανώτατο

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

«Ο ΔΗΣΥ τα θέλει όλα δικά του»-Πολιτικός πυρετός και παρασκήνιο για την προεδρία της Βουλής

«Πράσινο φως» από ΔΗΣΥ για Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής – Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Δημητρίου

Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Νόμιμη η κατοχή των βίντεο από την Αστυνομία - Πώς έφτασε στην απόφαση το Ανώτατο

Τραγωδία στη Λάρνακα: Ψάχνουν την ταυτότητα του αλλοδαπού νεκρού που έπεσε στο κενό

Αν έχετε αυτά τα δύο οχήματα προσέχετε - Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί - Δείτε φωτογραφίες

Διαμονή ηλικιωμένων: Άνοιξαν αιτήσεις στο Δημοτικό Μέλαθρο Ευανθίας Πιερίδου στη Λάρνακα – Όλες οι λεπτομέρειες

