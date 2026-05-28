Προχώρησε η τεχνολογία: Ρομπότ μαγειρεύει και απλώνει ρούχα — Δεν θα πιστεύετε πόσα κοστίζει

Το T1 ξεκινά από τα 89.900 γουάν (~11.300 ευρώ) και οι αποστολές ξεκινούν από 1η Ιουνίου 2026.

Ένα ρομπότ για σπίτι, εργαστήριο και παντού

Το T1 σχεδιάστηκε με φιλοσοφία “μία συσκευή, πολλές χρήσεις”. Μπορεί να αναλάβει οικιακές εργασίες όπως πλύσιμο και άπλωμα ρούχων και μαγείρεμα, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται σε εμπορικά και επιστημονικά περιβάλλοντα. Η Xingchen Intelligence δημοσίευσε επίσημες επιδείξεις όπου το T1 ετοιμάζει κοκτέιλ, τηγανίζει μπριζόλα και διεξάγει χημικά πειράματα.

Το T1 είναι ανθρωποειδές ρομπότ που χρησιμοποιεί τεχνολογία rope-driven για να μιμείται τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπινων τενόντων, επιτρέποντας φυσικές κινήσεις και αυτόματη αποφόρτιση σε περίπτωση σύγκρουσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Xingchen T1

Ύψος: 1,55 μέτρα

Βάρος: περίπου 66 κιλά

Βαθμοί ελευθερίας: 23

Μέγιστο φορτίο ανά βραχίονα: 5 κιλά

Τεχνολογία μετάδοσης: rope-driven

Αυτόματη επιστροφή για φόρτιση και εναλλαγή μπαταρίας

Προσαρμοσμένο UI για εναλλαγή εξαρτημάτων

Modular σχεδιασμός με επεκτασιμότητα

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του T1 είναι η moduλar αρχιτεκτουρά του. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα εκτελεστικά άκρα — για παράδειγμα, από χέρι για οικιακή χρήση σε εξειδικευμένο εργαλείο για εργαστήριο — ενώ το «σακίδιο» υπολογιστικής ισχύος μπορεί επίσης να αναβαθμιστεί ανεξάρτητα. Το T1 υποστηρίζει επίσης αυτόματη επιστροφή στη βάση φόρτισης και γρήγορη εναλλαγή μπαταρίας, που το καθιστά πρακτικά χρήσιμο για εκτεταμένη αυτόνομη χρήση.

Το Xingchen T1 είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμπορικές ανθρωποειδείς πλατφόρμες που έχουν παρουσιαστεί έως τώρα — και η τιμή των ~11.300 ευρώ το τοποθετεί πολύ πιο κοντά στην αγορά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Για τους περισσότερους καταναλωτές παραμένει απλησίαστο, αλλά για επαγγελματικούς χώρους ή ερευνητικά ιδρύματα μοιάζει ήδη με σοβαρή επιλογή. Αν η τεχνολογία συνεχίσει να εξελίσσεται με αυτό το ρυθμό, τα οικιακά ρομπότ γενικής χρήσης μπορεί να μην είναι τόσο μακριά.

