ΠτΔ: «Ευχή σύντομα να τερματιστεί η κρίση στην περιοχή μας»

ΠτΔ: «Ευχή σύντομα να τερματιστεί η κρίση στην περιοχή μας»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάθησε σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρέσβης του Κατάρ, με τους Πρέσβεις των αραβικών κρατών

Την ελπίδα να ξεπεραστεί σύντομα η κρίση στην περιοχή εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος παρακάθησε το μεσημέρι σε γεύμα που παρέθεσε ο Πρέσβης του Κατάρ στην Κύπρο, με προσκεκλημένους και Πρέσβεις αραβικών κρατών.

Σε συνάντηση του με τον Πρέσβη του Κατάρ, πριν από το γεύμα, στην πρεσβευτική κατοικία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ευχή σύντομα να τερματιστεί η κρίση στην περιοχή μας, ενώ εξήρε τον ρόλο που διαδραματίζει το Κατάρ προς αυτή την κατεύθυνση.

Πρόσθεσε ότι από αυτή την πολύ δυσάρεστη κατάσταση, η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ αντιλαμβάνονται τη σημασία των κρατών της περιοχής μας, σημειώνοντας ότι εκ των βασικότερων προτεραιοτήτων της Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είναι να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή.

Επεσήμανε τέλος τις επιπτώσεις της κρίσης στα κράτη της περιοχής, εκφράζοντας την ευχή να τερματιστεί η κρίση και «να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα προς όφελος όλων».

 

Κηδεία Μαστροκώστα: Άνοιξαν οι ουρανοί στο Ευηνοχώρι - Το «σημάδι» που έκανε τους πάντες να λυγίσουν

Βουγιουκλάκη – Παπαμιχαήλ: Η ασημένια μπομπονιέρα του γάμου τους με τα μονογράμματα

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

  28.05.2026 - 13:44
