«Πράσινο φως» από ΔΗΣΥ για Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής – Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Δημητρίου

 28.05.2026 - 13:22
Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις τροχοδρομούνται στον Δημοκρατικό Συναγερμό, ο οποίος μπαίνει δυναμικά στη μάχη για την Προεδρία της Βουλής, στέλνοντας σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

​Με τη σφραγίδα τόσο του Εκτελεστικού Γραφείου όσο και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά, εγκρίθηκε επίσημα η υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου για την Προεδρία του Σώματος. Η απόφαση αυτή δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά αντικατοπτρίζει μια ισχυρή εσωκομματική τάση που ζητά αυτόνομη πορεία της παράταξης της Δεξιάς, μακριά από παρασκηνιακές συνδιαλλαγές και εναλλακτικούς σχεδιασμούς.

​Το σκηνικό είχε ήδη αρχίσει να ξεκαθαρίζει από την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνάντησης που είχε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο. Στη συζήτηση, η οποία επικεντρώθηκε στο φλέγον ζήτημα της Προεδρίας της Βουλής, η Αννίτα Δημητρίου έκοψε κάθε συζήτηση για υποχωρήσεις. Επικαλούμενη τη μεγάλη νίκη του κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, ξεκαθάρισε στον κύριο Παπαδόπουλο ότι η διεκδίκηση του συγκεκριμένου αξιώματος αποτελεί για τον ΔΗΣΥ μονόδρομο και ηθική υποχρέωση απέναντι στους ψηφοφόρους του.

​Την ίδια ώρα, η πρώτη επίσημη συνεδρίαση της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ έβγαλε «λευκό καπνό» και για μια άλλη κομβική θέση. Οι βουλευτές του κόμματος αποφάσισαν να αναθέσουν τα καθήκοντα του νέου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου στον βουλευτή Λευκωσίας, Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον το βάρος της εκπροσώπησης της παράταξης στις κοινοβουλευτικές μάχες που έπονται.

​Με τις εσωτερικές της διεργασίες να ολοκληρώνονται με απόλυτη σύμπνοια, η ηγεσία του ΔΗΣΥ στρέφει πλέον το βλέμμα της στην επικείμενη ψηφοφορία, έχοντας ως πυξίδα το εκλογικό αποτέλεσμα και την πολιτική της αυτονομία.

Δεύτερη σύλληψη για τον εντοπισμό 135 γρ. κάνναβης - Χειροπέδες σε 33χρονο

Απάντα σε «ΙΣΟΤΗΤΑ» ο Φυτιρής: «Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα, όχι ασυλία»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

