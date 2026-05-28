ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»
ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

 28.05.2026 - 13:44
Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου για να μεταβεί στην κατοικία του Πρέσβη του Κατάρ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να αναφερθεί στη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, είπε ότι «η συνάντηση ήταν σε συνέχεια των όσων συζήτησα με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας και ειδικότερα τη διάσταση που αφορά τον IMEC.

Αρχίζουν να κτίζονται τα διάφορα μέρη αυτού του πολύ σημαντικού οικονομικού, γεωστρατηγικού, πολιτικού διαδρόμου και χαίρομαι που προχωρούμε προς υλοποίηση, στα βήματα που θα μας οδηγήσουν στη σταδιακή υλοποίηση».

Κληθείς να αναφερθεί στην επικείμενη κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο και τις συναντήσεις που θα έχουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οι διαβουλεύσεις, οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η κα Ολγκίν έρχεται για να συνεχιστούν, να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, αλλά βρίσκεται εδώ και καιρό σε εξέλιξη η προσπάθεια με συναντήσεις, με επαφές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να πετύχουμε τον στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών. Και πραγματικά ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό τον στόχο.

Ο ΓΓ είναι απόλυτα δεσμευμένος, ο ίδιος έχει προσωπικά εμπλακεί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και ελπίζουμε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα».

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο σχέδιο λύσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για την επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα, σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον. Υπάρχει αυτό παράθυρο ευκαιρίας που συνοψίζεται στην ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ μέχρι το τέλος του χρόνου και πραγματικά εμείς επιθυμούμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Εξάλλου, ερωτηθείς αν θα συναντήσει τους κτηνοτρόφους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε συνέχεια σε επαφή. Το απόγευμα θα έχω μια εσωτερική σύσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα και ευρύτερα για τον αφθώδη πυρετό, ό,τι πρέπει να γίνει θα γίνει». 

Οδηγοί προσοχή: Περιορισμένη ορατότητα στην αυτοκινητόδρομο λόγω βροχοπτώσεων

Πότε και που θα γίνει η κηδεία του Φοίβου Κωνσταντινίδη - Η παράκληση της οικογένειας

