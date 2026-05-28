Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑγία Νάπα: Στο κελί για εφτά χρόνια 37χρονος για απόπειρα βιασμού
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αγία Νάπα: Στο κελί για εφτά χρόνια 37χρονος για απόπειρα βιασμού

 28.05.2026 - 13:05
Αγία Νάπα: Στο κελί για εφτά χρόνια 37χρονος για απόπειρα βιασμού

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 7 ετών, σε άνδρα ηλικίας 37 χρόνων, ο οποίος κρίθηκε ένοχος, κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας, σε μία κατηγορία απόπειρας βιασμού, δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης και μία κατηγορία εξαναγκασμού σε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν εναντίον 33χρονης τουρίστριας, στις 29 Απριλίου 2024 στην Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης ο 37χρονος και η 33χρονη έφτασαν στην Κύπρο από χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ως φίλοι και διέμεναν στο ίδιο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αγία Νάπα.

Ωστόσο παρά το ότι η 33χρονη κατέστησε σαφές πως δεν συναινούσε σε οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή, ο 37χρονος προέβη σε πράξεις βίας και σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον της, ενώ αποπειράθηκε να την βιάσει χωρίς να τα καταφέρει, αφού η κοπέλα προέβαλε αντίσταση.

Το Κακουργιοδικείο στην απόφαση του αναφέρθηκε στη σοβαρότητα των αδικημάτων σεξουαλικής φύσεως, την αυξητική τάση διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και το γεγονός ότι πρόκειται για αδικήματα βίας κατά γυναίκας.

Επέβαλε στον 37χρονο ποινή φυλάκισης 7 ετών στις κατηγορίες της σεξουαλικής κακοποίησης και 4 ετών στις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού και του εξαναγκασμού σε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα, με τις δύο ποινές να συντρέχουν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διάσημο μαγαζί της Λευκωσίας…πάει παραλία - Ένα νέο seaside concept
Αυτό το πολυβραβευμένο εστιατόριο επιστρέφει στην πιο κοσμοπολίτικη βεράντα της Λεμεσού – Μια αξέχαστη εμπειρία
Πότε και που θα γίνει η κηδεία του Φοίβου Κωνσταντινίδη - Η παράκληση της οικογένειας
Το χρονικό της τραγωδίας στη Λάρνακα: Σχηματίζεται φάκελος και πάει ενώπιον θανατικού ανακριτή η υπόθεση
Πανικός σε πτήση στην Κολομβία: Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από δύο αποτυχημένες προσγειώσεις - Δείτε βίντεο
Έφυγε από τη ζωή πρωταθλητής Bodybuilding: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινιτική παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ζυμώνουν» την Προεδρία της Βουλής: Οι επαφές του Οδυσσέα Μιχαηλίδη με ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ και τα δεδομένα στο προσκήνιο

 28.05.2026 - 12:52
Επόμενο άρθρο

Δεύτερη σύλληψη για τον εντοπισμό 135 γρ. κάνναβης - Χειροπέδες σε 33χρονο

 28.05.2026 - 13:21
ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

  •  28.05.2026 - 13:44
«Ο ΔΗΣΥ τα θέλει όλα δικά του»-Πολιτικός πυρετός και παρασκήνιο για την προεδρία της Βουλής

«Ο ΔΗΣΥ τα θέλει όλα δικά του»-Πολιτικός πυρετός και παρασκήνιο για την προεδρία της Βουλής

  •  28.05.2026 - 14:07
«Πράσινο φως» από ΔΗΣΥ για Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής – Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Δημητρίου

«Πράσινο φως» από ΔΗΣΥ για Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής – Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Δημητρίου

  •  28.05.2026 - 13:22
Θρίλερ με την ταφή ζώων στη Λάρνακα: Οι βροχές «άνοιξαν» τις τάφρους – Τρέχουν να προλάβουν οι αρχές

Θρίλερ με την ταφή ζώων στη Λάρνακα: Οι βροχές «άνοιξαν» τις τάφρους – Τρέχουν να προλάβουν οι αρχές

  •  28.05.2026 - 11:02
Τραγωδία στη Λάρνακα: Ψάχνουν την ταυτότητα του αλλοδαπού νεκρού που έπεσε στο κενό

Τραγωδία στη Λάρνακα: Ψάχνουν την ταυτότητα του αλλοδαπού νεκρού που έπεσε στο κενό

  •  28.05.2026 - 10:18
Αγία Νάπα: Στο κελί για εφτά χρόνια 37χρονος για απόπειρα βιασμού

Αγία Νάπα: Στο κελί για εφτά χρόνια 37χρονος για απόπειρα βιασμού

  •  28.05.2026 - 13:05
Καύσιμα: Έρχονται μειώσεις στις τιμές τις επόμενες 10 μέρες - «Η κατάσταση είναι έκρυθμη»

Καύσιμα: Έρχονται μειώσεις στις τιμές τις επόμενες 10 μέρες - «Η κατάσταση είναι έκρυθμη»

  •  28.05.2026 - 11:40
Ζητούν στήριξη από κόσμο οι κτηνοτρόφοι: Θέλουν να συζητήσουν με ΠτΔ - Αύριο η διαμαρτυρία έξω από Προεδρικό

Ζητούν στήριξη από κόσμο οι κτηνοτρόφοι: Θέλουν να συζητήσουν με ΠτΔ - Αύριο η διαμαρτυρία έξω από Προεδρικό

  •  28.05.2026 - 11:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα