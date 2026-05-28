Τραγωδία στη Λάρνακα: Ψάχνουν την ταυτότητα του αλλοδαπού νεκρού που έπεσε στο κενό

Οι αρχές επικεντρώνουν πλέον ένα μεγάλο μέρος των ερευνών τους στο «θρίλερ» της εξακρίβωσης των στοιχείων της ταυτότητας του νεκρού, καθώς μέχρι στιγμής παραμένει στα αζήτητα.

​Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης, συντονισμένης επιχείρησης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε συγκρότημα διαμερισμάτων στη Λάρνακα, με σκοπό τον εντοπισμό προσώπων που διαμένουν παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μόλις οι ένοικοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, επικράτησε πανικός. Τρία πρόσωπα, στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να αποφύγουν τη σύλληψη, πήδηξαν από βεράντες ψηλών ορόφων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να μεταφερθούν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

​Δυστυχώς, ο ένας εξ αυτών, ο οποίος νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του. Οι άλλοι δύο τραυματίες, ηλικίας 28 και 38 ετών, νοσηλεύονται με σοβαρά ορθοπεδικά τραύματα, αλλά ευτυχώς εκτός κινδύνου.