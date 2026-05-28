Οδηγοί Προσοχή: Ουρές χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο - Στο «κόκκινο» η κίνηση προς Λεμεσό λόγω της συνάντησης ΥΠΕΞ της ΕΕ
Οδηγοί Προσοχή: Ουρές χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο - Στο «κόκκινο» η κίνηση προς Λεμεσό λόγω της συνάντησης ΥΠΕΞ της ΕΕ

 28.05.2026 - 10:05
Σημαντικά προβλήματα στην τροχαία κίνηση καταγράφονται από το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λεμεσού, εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζει η Αστυνομία στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φιλοξενείται σήμερα στη Λεμεσό.

Οι οδηγοί ταλαιπωρούνται με μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στα σημεία όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τα μέτρα τροχαίας διευκόλυνσης και ασφάλειας.

Η Αστυνομία είχε ενημερώσει από χθες ότι θα επηρεαστεί η κυκλοφορία τόσο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού όσο και σε βασικές οδικές αρτηρίες της Λεμεσού.

Στο πλαίσιο των μέτρων, από τις 7:00 μέχρι τις 9:00 το πρωί εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές διευθετήσεις στον αυτοκινητόδρομο, καθώς και στον παρακαμπτήριο δρόμο προς το Νέο Λιμάνι Λεμεσού, ενώ αντίστοιχα μέτρα θα ισχύσουν εκ νέου μεταξύ των ωρών 15:00 και 17:00 το απόγευμα.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς το κοινό να επιδεικνύει υπομονή, να οδηγεί με προσοχή και να ακολουθεί τις οδηγίες των αστυνομικών που βρίσκονται στα σημεία ελέγχου και ρύθμισης της κυκλοφορίας.

