ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Λεμεσός: Χειροπέδες και σε δεύτερο πρόσωπο για την κλοπή από το Μνημείο Ηρώων

 28.05.2026 - 10:54
Στη σύλληψη δεύτερου προσώπου προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά κλοπή μπρούτζινων, ανάγλυφων μορφών και επιγραφών από μνημείο, που διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 19-21/03/2026 στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, στις 21/03/2026 καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από λειτουργό του Δήμου Γερμασόγειας, ότι κατά τις προηγούμενες μέρες κλάπηκε αριθμός μπρούτζινων ανάγλυφων μορφών και επιγράφων που κοσμούσαν το μνημείο ηρώων της περιοχής.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, στις 25/3/2026 μετά από πληροφορία εντοπίστηκε στη Λεμεσό 35χρονος, ο οποίος είχε κατοχή του μια από τις ανάγλυφες μορφές. Ο 35χρονος συνελήφθη, κατηγορήθηκε γραπτώς και εναντίων του βρίσκεται υπό εκδίκαση υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού.

Κατά την διάρκεια των ερευνών, προέκυψε μαρτυρία εις βάρος δεύτερου προσώπου ηλικίας 42 ετών, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Αναμένεται να παρουσιασθεί σήμερα, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για καταχώρηση της υπόθεσης εναντίον του.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

