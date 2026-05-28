Το Cyberness γιορτάζει δύο χρόνια στο Kolla με ένα επετειακό Market Weekend

Στις 6–7 Ιουνίου, το Cyberness γιορτάζει δύο χρόνια παρουσίας με ένα επετειακό market στο Kolla, επιστρέφοντας με όλα εκείνα τα στοιχεία που το καθιέρωσαν ως αγαπημένο σημείο συνάντησης στη Λεμεσό. Μουσική, local δημιουργοί, street food και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα συνθέτουν ένα διήμερο αφιερωμένο στην κοινότητα που χτίστηκε γύρω από το event.

Από τις 16:00 έως τις 23:00, με ελεύθερη είσοδο και pet-friendly χαρακτήρα, η επετειακή διοργάνωση θα φιλοξενήσει περισσότερα από 150 local shops και δημιουργούς, μαζί με restaurant pop-ups, γλυκές λιχουδιές, bars, live μουσική, DJs, workshops και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης carousel rides, inflatables και ειδικά διαμορφωμένους family χώρους, διατηρώντας τον ανοιχτό και συμμετοχικό χαρακτήρα που έχει κάνει το Cyberness να ξεχωρίζει.

Πέρα από τον εορταστικό χαρακτήρα, το συγκεκριμένο διήμερο λειτουργεί και ως μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο το Cyberness εξελίχθηκε σε πλατφόρμα ανάδειξης της τοπικής δημιουργίας και της σύγχρονης χειροτεχνίας, δίνοντας βήμα σε ανεξάρτητους δημιουργούς και προσφέροντας στη Λεμεσό έναν χώρο όπου ο κόσμος επιστρέφει όχι μόνο για την αγορά, αλλά και για την εμπειρία και την αίσθηση κοινότητας που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτήν.

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις επόμενες διοργανώσεις, περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις είναι διαθέσιμες εδώ: https://kolla.com/cybernessmarket/

