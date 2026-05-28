Θρίλερ με την ταφή ζώων στη Λάρνακα: Οι βροχές «άνοιξαν» τις τάφρους – Τρέχουν να προλάβουν οι αρχές
Θρίλερ με την ταφή ζώων στη Λάρνακα: Οι βροχές «άνοιξαν» τις τάφρους – Τρέχουν να προλάβουν οι αρχές

 28.05.2026 - 11:02
Έκτακτα μέτρα και συνεχείς επιθεωρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας, μετά από προβλήματα που προκάλεσαν οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις σε χώρο υγειονομικής ταφής ζώων.

​Με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις και τα δημοσιεύματα γύρω από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην επαρχία Λάρνακας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχώρησαν σε διευκρινίσεις, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η τελευταία θανάτωση και ταφή ζώων το περασμένο Σάββατο.

​Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η ταφή των ζώων έγινε σε απόμερη τοποθεσία, μακριά από την οικιστική ζώνη του χωριού αλλά και από παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι για την οριοθέτηση και την εκσκαφή του ειδικού τάφρου υπήρξε πλήρης συντονισμός και συνεννόηση τόσο με την τοπική αρχή όσο και με όλα τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά τμήματα, περιλαμβανομένου του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και της Υπηρεσίας Γεωλογικής Επισκόπησης, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

​Ωστόσο, η πρόσφατη κακοκαιρία και οι έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή δημιούργησαν άμεσο πρόβλημα, καθώς κατά τη διάρκεια επιτόπιας επιθεώρησης εντοπίστηκαν σημεία όπου ο άργιλος είχε διαβρωθεί. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αντέδρασαν άμεσα εκδίδοντας οδηγίες για την κατεπείγουσα τοποθέτηση επιπρόσθετου αργίλου, προκειμένου να θωρακιστεί πλήρως ο χώρος.

​Οι αρχές καθησυχάζουν το κοινό, τονίζοντας ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα πτώματα των ζώων καλύφθηκαν πλήρως βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων. Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι όλοι οι αντίστοιχοι χώροι ταφής στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας τελούν υπό συνεχή και αυστηρή επιτήρηση, με το προσωπικό των υπηρεσιών να παρεμβαίνει διορθωτικά όπου και όταν κριθεί αναγκαίο.

ΠτΔ: Δέχθηκε Γονείς Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες - Σε προετοιμασία συνεκτική κοινωνική πολιτική

Ζητούν στήριξη από κόσμο οι κτηνοτρόφοι: Θέλουν να συζητήσουν με ΠτΔ - Αύριο η διαμαρτυρία έξω από Προεδρικό

