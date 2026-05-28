ΠτΔ: Δέχθηκε Γονείς Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες - Σε προετοιμασία συνεκτική κοινωνική πολιτική

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τον Πρόεδρο και μέλη της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α.), στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απευθυνόμενος στα μέλη της αντιπροσωπείας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η πολιτική της Κυβέρνησης είναι να προσφέρει τις ίδιες ευκαιρίες στα παιδιά όλων των ηλικιών, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε προετοιμασία, με την εμπλοκή πολλών Υπουργείων και Υπηρεσιών, όπως το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και τα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, Εμπορίου, μιας συνεκτικής κοινωνικής πολιτικής που θα παρέχει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά.

Αναφέρθηκε, επίσης, στα Κέντρα Ημέρας, σημειώνοντας ότι επιθυμεί να εξετάσει τι προσφέρουν και σε ποιες κατευθύνσεις, ενώ επεσήμανε τη χθεσινή του επίσκεψη στο Θεραπευτικό Κέντρο του Ερυθρό Σταυρό για παιδιά στη Λεμεσό και τη μεγάλη αναβάθμιση του Κέντρου αυτού.

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση προχωρά με τη δημιουργία μεγάλου Κέντρου στην Αγία Νάπα, όπως και στη Λευκωσία με τη συνεργασία της Eurobank, υπογραμμίζοντας ότι «όσο καλά και να πηγαίνει η χώρα, αν δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος».

Τέλος, ο Πρόεδρο της Δημοκρατίας επεσήμανε το προσωπικό του ενδιαφέρον για τα θέματα που αφορούν παιδιά με αναπηρίες, σημειώνοντας ότι ο ίδιος είναι σε επαφή με πολλούς γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρίες και ακούει τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους.