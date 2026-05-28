Απάντα σε «ΙΣΟΤΗΤΑ» ο Φυτιρής: «Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα, όχι ασυλία»

 28.05.2026 - 13:24
Σε σχέση με την ανακοίνωση της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, με την οποία καταγγέλλονται η Διεύθυνση των Φυλακών και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι οι πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας διεξάγονται ανεξάρτητα, αντικειμενικά και χωρίς παρεμβάσεις.

Το δικαίωμα έκφρασης των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι κατοχυρωμένο και σεβαστό. Η δημόσια στοχοποίηση, όμως θεσμών και προσώπων, με τρόπο που επιχειρεί να δημιουργήσει πίεση γύρω από εν εξελίξει πειθαρχική διαδικασία, δεν υπηρετεί ούτε τον συνδικαλισμό,ούτε τη χρηστή διοίκηση.

Ουδείς δικαιούται να παρέμβει, να επηρεάσει ή να καθοδηγήσει πειθαρχική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι θεσμικές διαδικασίες θα ακολουθούνται μέχρι τέλους, με σεβασμό στη νομιμότητα και στα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δεν πρόκειται να επιτρέψει παρεμβάσεις ή πιέσεις για αλλότριους σκοπούς, ούτε τη δημιουργία κουλτούρας ατιμωρησίας σε οποιαδήποτε υπηρεσία υπάγεται στη δικαιοδοσία ή την εποπτεία του. Οι κανόνες, οι υποχρεώσεις και η λογοδοσία ισχύουν για όλους, ανεξαρτήτως θέσης, ιδιότητας ή συνδικαλιστικής δράσης.

Η εύρυθμη λειτουργία των Φυλακών, η πειθαρχία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία των θεσμών αποτελούν προτεραιότητα. Τα προβλήματα στις Φυλακές είναι γνωστά, είναι καταγεγραμμένα και έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

Η επίλυσή τους, όμως, δεν γίνεται με δηλώσεις σκοπιμότητας ούτε με δημόσιες πιέσεις. Γίνεται με ευθύνη, σοβαρότητα, σεβασμό στις διαδικασίες και τήρηση των καθηκόντων από τον καθένα, στη θέση που υπηρετεί.

«Πράσινο φως» από ΔΗΣΥ για Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής – Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Δημητρίου

Στους δρόμους η Αστυνομία ενόψει Κατακλυσμού - Ιδού τα μέτρα ασφαλείας

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

  •  28.05.2026 - 13:44
«Ο ΔΗΣΥ τα θέλει όλα δικά του»-Πολιτικός πυρετός και παρασκήνιο για την προεδρία της Βουλής

  •  28.05.2026 - 14:07
«Πράσινο φως» από ΔΗΣΥ για Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής – Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Δημητρίου

  •  28.05.2026 - 13:22
Θρίλερ με την ταφή ζώων στη Λάρνακα: Οι βροχές «άνοιξαν» τις τάφρους – Τρέχουν να προλάβουν οι αρχές

  •  28.05.2026 - 11:02
Τραγωδία στη Λάρνακα: Ψάχνουν την ταυτότητα του αλλοδαπού νεκρού που έπεσε στο κενό

  •  28.05.2026 - 10:18
Αγία Νάπα: Στο κελί για εφτά χρόνια 37χρονος για απόπειρα βιασμού

  •  28.05.2026 - 13:05
Καύσιμα: Έρχονται μειώσεις στις τιμές τις επόμενες 10 μέρες - «Η κατάσταση είναι έκρυθμη»

  •  28.05.2026 - 11:40
Ζητούν στήριξη από κόσμο οι κτηνοτρόφοι: Θέλουν να συζητήσουν με ΠτΔ - Αύριο η διαμαρτυρία έξω από Προεδρικό

  •  28.05.2026 - 11:09

