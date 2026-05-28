Απάντα σε «ΙΣΟΤΗΤΑ» ο Φυτιρής: «Ο συνδικαλισμός είναι δικαίωμα, όχι ασυλία»

Το δικαίωμα έκφρασης των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι κατοχυρωμένο και σεβαστό. Η δημόσια στοχοποίηση, όμως θεσμών και προσώπων, με τρόπο που επιχειρεί να δημιουργήσει πίεση γύρω από εν εξελίξει πειθαρχική διαδικασία, δεν υπηρετεί ούτε τον συνδικαλισμό,ούτε τη χρηστή διοίκηση.

Ουδείς δικαιούται να παρέμβει, να επηρεάσει ή να καθοδηγήσει πειθαρχική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι θεσμικές διαδικασίες θα ακολουθούνται μέχρι τέλους, με σεβασμό στη νομιμότητα και στα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δεν πρόκειται να επιτρέψει παρεμβάσεις ή πιέσεις για αλλότριους σκοπούς, ούτε τη δημιουργία κουλτούρας ατιμωρησίας σε οποιαδήποτε υπηρεσία υπάγεται στη δικαιοδοσία ή την εποπτεία του. Οι κανόνες, οι υποχρεώσεις και η λογοδοσία ισχύουν για όλους, ανεξαρτήτως θέσης, ιδιότητας ή συνδικαλιστικής δράσης.

Η εύρυθμη λειτουργία των Φυλακών, η πειθαρχία, η ασφάλεια και η αξιοπιστία των θεσμών αποτελούν προτεραιότητα. Τα προβλήματα στις Φυλακές είναι γνωστά, είναι καταγεγραμμένα και έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους.

Η επίλυσή τους, όμως, δεν γίνεται με δηλώσεις σκοπιμότητας ούτε με δημόσιες πιέσεις. Γίνεται με ευθύνη, σοβαρότητα, σεβασμό στις διαδικασίες και τήρηση των καθηκόντων από τον καθένα, στη θέση που υπηρετεί.