Το χρονικό της τραγωδίας στη Λάρνακα: Σχηματίζεται φάκελος και πάει ενώπιον θανατικού ανακριτή η υπόθεση

Ο νεκρός, μαζί με άλλα δύο πρόσωπα, έπεσαν χθες το πρωί από τον 4ο ή τον 5ο όροφο πολυκατοικίας, που βρίσκεται κοντά στη περιοχή του λιμανιού Λάρνακας, και απεβίωσε χθες βράδυ στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, ανέφερε, συγκεκριμένα στο ΚΥΠΕ ο κ. Καπνουλάς, ερωτηθείς σχετικά με το τραγικό περιστατικό.

Πρόσθεσε ότι «χθες Τετάρτη η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης διεξήγαγε μια συνηθισμένη δραστηριότητα, στα πλαίσια της πάταξης της λαθρομετανάστευσης, για εντοπισμό παράνομων διαμενόντων στην Κύπρο αλλοδαπών».

Πρόσθεσε ότι «η επιχείρηση είχε ξεκινήσει γύρω στις 9 το πρωί, είχαν ελεγχθεί διάφορα υποστατικά και πολυκατοικίες, συνελήφθησαν και 19 πρόσωπα και ακολούθως μετέβησαν στην συγκεκριμένη πολυκατοικία που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι». Ωστόσο, σημείωσε, «στη θέα των αστυνομικών και για να αποφύγουν τον έλεγχο, τρία πρόσωπα πήδηξαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, από τον 4ο ή τον 5ο όροφο και διακομίσθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας».

Δυστυχώς, συνέχισε, «αργότερα, γύρω στις 9.30 το βράδυ, ένας από τους αλλοδαπούς κατέληξε. Οι άλλοι δύο φαίνεται να φέρουν ορθοπεδικά τραύματα».

Ερωτηθείς κατά πόσον στη συγκεκριμένη επιχείρηση της Αστυνομίας τηρήθηκαν τα απαραίτητα πρωτόκολλα, ο κ. Καπνουλάς απάντησε ότι «συνήθως η ΥΑΜ εργάζεται με πολιτική ενδυμασία. Ωστόσο, για ελαχιστοποίηση των κινδύνων, είχαν μαζί τους και ένστολους αστυνομικούς, οι οποίοι έφεραν στον λαιμό, την αλυσίδα με το σχετικό σήμα».

Πρόσθεσε πως «η Αστυνομία δεν εισέρχεται σε διαμερίσματα προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ωστόσο, η κάθε επιχείρηση στο τέλος αξιολογείται, βλέπουμε λάθη που οδήγησαν σε αποτυχία και βλέπουμε καλές πρακτικές που οδήγησαν σε επιτυχία» σημείωσε.

Επανέλαβε πως «στη συγκεκριμένη περίπτωση οι τρεις αλλοδαποί μόλις αντιλήφθηκαν την Αστυνομία πήδηξαν για να αποφύγουν τον έλεγχο. Όμως δεν γνωρίζουμε πόσα άτομα διέμεναν σε κάθε διαμέρισμα αφού δεν υπάρχουν στοιχεία ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα έμενε το τάδε πρόσωπο και είναι σύνηθες ορισμένοι αλλοδαποί να μένουν σήμερα στη Λεμεσό και αύριο να βρίσκονται στη Λάρνακα».

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον στη συγκεκριμένη επιχείρηση λήφθηκαν όλα τα μέτρα πρόληψης, είπε πως «πάντοτε λαμβάνονται όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και αξιολογείται ο κίνδυνος, ωστόσο πάντοτε υπάρχει και το απρόβλεπτο. Δεν νομίζω ότι κάποιος αναμένει πως ένα πρόσωπο θα πάρει ξαφνικά την απόφαση να πηδήξει από τον 4ο ή τον 5ο όροφο και διερωτώμαι πως μπορεί οποιοσδήποτε να προλάβει μια τέτοια ενέργεια» σημείωσε.

Οσον αφορά τον θάνατο του αλλοδαπού, είπε ότι «εξ υποχρεώσεως θα σχηματιστεί φάκελος γιατί πρέπει η υπόθεση να τεθεί ενώπιον θανατικού ανακριτή».

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Καπνουλάς απάντησε πως «από χθες που σημειώθηκε το περιστατικό, καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες για να διαπιστωθεί η ταυτότητα του συγκεκριμένου προσώπου. Μέχρι σήμερα το πρωί δεν έχουν εξακριβωθεί τα στοιχεία του και δυστυχώς παρά το γεγονός ότι ερωτήθηκαν και οι συλληφθέντες που διέμεναν στην ίδια πολυκατοικία, να μας αναφέρουν κατά πόσον γνώριζαν το συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτό δεν κατέστη δυνατόν».

Σήμερα, συνέχισε «θα καταβληθεί προσπάθεια μέσω των προγραμμάτων της Αστυνομίας, δηλαδή να δούμε κατά πόσον εισήλθε στην Κύπρο στο παρελθόν, εάν τα στοιχεία του να μπήκαν σε κάποια βάση δεδομένων και να έχουν ληφθεί τα αποτυπώματα του, ούτως ώστε να εντοπίσουμε τα στοιχεία του. Μετά την εξακρίβωση των στοιχείων του θα είναι εύκολο να ενημερωθούν οι οικείοι του» είπε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Αστυνομικός Διευθυντής είπε πως «χθες βράδυ είχα μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Λάρνακας Αγγελο Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος μου ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πολυκατοικία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης» σχετικά με το θέμα των επικίνδυνων και ετοιμόρροπων οικοδομών.

Σε παρατήρηση ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή της Λάρνακας, υπήρχαν αρκετά παράπονα και καταγγελίες για γκετοποίηση αλλοδαπών, ο Αστυνομικός Διευθυντής είπε πως «η γκετοποίηση είναι ένα φαινόμενο που δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη πολυκατοικία στη Λάρνακα, αλλά αρκετές άλλες παγκύπρια».