Στους δρόμους η Αστυνομία ενόψει Κατακλυσμού - Ιδού τα μέτρα ασφαλείας

Για πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, απάμβλυνση της τροχαίας κίνησης και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πολίτες που θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, τα μέτρα που λαμβάνονται περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία των μελών της Αστυνομίας και ειδικότερα των Τμημάτων Τροχαίας σε αυτοκινητόδρομους, υπεραστικούς δρόμους και ιδιαίτερα στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την οδική ασφάλεια, θα διεξάγονται και εντατικοποιημένοι αστυνομικοί έλεγχοι παραβάσεων τροχαίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραβάσεις τροχαίας που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην πρόκληση θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, όπως είναι η οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών.

Λόγω της αυξημένης τροχαίας κίνησης που αναμένεται να παρατηρηθεί στο οδικό δίκτυο, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.