«Ο ΔΗΣΥ τα θέλει όλα δικά του»-Πολιτικός πυρετός και παρασκήνιο για την προεδρία της Βουλής

ΑρχικήΠολιτική
ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 28.05.2026 - 14:07
Σε τροχιά έντονων πολιτικών διεργασιών εισέρχονται τα κόμματα ενόψει της εκλογής νέου προέδρου της Βουλής, με τις επαφές, τις συναντήσεις και τα σενάρια συνεργασιών να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Η απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ να προτείνει εκ νέου την Αννίτα Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής, άνοιξε ουσιαστικά τον κύκλο των πολιτικών ζυμώσεων, καθώς τα αριθμητικά δεδομένα στη νέα Βουλή καθιστούν αναγκαίες τις συνεργασίες μεταξύ κομμάτων.

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις από άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν άργησαν να έρθουν. Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, σχολιάζοντας στο ΡΙΚ τις κινήσεις του ΔΗΣΥ και τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ο ΔΗΣΥ τα θέλει όλα δικά του», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι χειρισμοί του κόμματος ενδέχεται τελικά να οδηγήσουν σε πολιτική απομόνωση και να δυσκολέψουν την εξασφάλιση της απαιτούμενης στήριξης για την προεδρία της Βουλής.

Ο ίδιος απέρριψε παράλληλα τις απόψεις που διατυπώνονται ότι η εκλογή προέδρου της Βουλής δεν συνδέεται με τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις και τις μελλοντικές συνεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές διεργασίες αποτελούν σαφές πολιτικό μήνυμα για όσα αναμένεται να ακολουθήσουν.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν και οι παρεμβάσεις του προέδρου του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος ξεκαθάρισε μιλώντας στον ΑΝΤ1, πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο στήριξης της υποψηφιότητας του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, από το κόμμα του για την προεδρία της Βουλής.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ανέφερε ότι το ΑΛΜΑ προσανατολίζεται σε πρόσωπα που προέρχονται από τον χώρο της αντιπολίτευσης, αποκλείοντας τόσο τη στήριξη προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο όσο και προς την Αννίτα Δημητρίου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συνεχίζονται οι επαφές με τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ εντός της ημέρας αναμένονται νέες συναντήσεις στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών συνεργασιών.

Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να συζητηθεί πρόταση που να αφορά την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επιχειρώντας να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να διαμορφωθεί κοινό έδαφος μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, δεν απέκλεισε ούτε το ενδεχόμενο αποχής του ΑΛΜΑ, σε περίπτωση που καμία από τις υποψηφιότητες δεν εκφράζει πολιτικά το κίνημα.

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

  28.05.2026 - 13:44
