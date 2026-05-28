Aγρότης στην Αγγλία πέταξε λάσπη και κοπριά σε δεκάδες οχήματα που πάρκαραν στο χωράφι του - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με το BBC, η στάθμευση αποτελεί εδώ και χρόνια σοβαρό πρόβλημα στο εθνικό πάρκο, με την κατάσταση να επιδεινώνεται ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα και στις αργίες.

Η αστυνομία της περιοχής, η οποία κλήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό, υπενθύμισε στους επισκέπτες να παρκάρουν με προσοχή όταν επισκέπτονται την περιοχή.

Το χωράφι όπου ήταν σταθμευμένα τα αυτοκίνητα έφερε πινακίδες που απαγόρευαν τη στάθμευση, συμπεριλαμβανομένης μίας που έγραφε: «Ευγενική Ανακοίνωση - μην σταθμεύετε στον χώρο». Μεγάλες πέτρες είχαν επίσης τοποθετηθεί κατά μήκος του χωραφιού, προφανώς για να εμποδίσουν τα αυτοκίνητα να μπουν στο μέσα.

Την ίδια ώρα, ο Τζον Άτκινσον, αγρότης κοντά στο Κόνιστον, δήλωσε ότι πριν από μερικά χρόνια δέχθηκε μαχαιριά στο στήθος όταν ήρθε αντιμέτωπος με οδηγό που εμπόδιζε την κυκλοφορία.



Όπως είπε, αν και επρόκειτο για ένα «ακραίο» περιστατικό, ανέδειξε το πώς η ένταση και ο θυμός μπορούν να κλιμακωθούν σε τέτοιες καταστάσεις. «Δεν μου μίλησε καν. Χτύπησα το παράθυρό του και πετάχτηκε έξω και με μαχαίρωσε», ανέφερε. «Μου έσπασε ένα πλευρό, αλλά ευτυχώς η λεπίδα δεν διαπέρασε το στήθος μου».



Ο Άτκινσον είπε ακόμη ότι η περιοχή είχε τόσο μεγάλη κίνηση, ώστε δεν θα μπορούσε καν να μετακινήσει το τρακτέρ του. «Ήταν πραγματικά τρομακτικό» είπε.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία της Κάμπρια ανέφερε: «Αν πρόκειται να παρκάρετε κάπου, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ότι δεν εμποδίζετε άλλους οδηγούς — ιδιαίτερα οχήματα έκτακτης ανάγκης που μπορεί να χρειαστεί να περάσουν».

