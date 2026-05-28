Ετοιμάζεσαι για καλοκαίρι; Νέες τιμές για ξαπλώστρες και ομπρέλες: Οι επαρχίες με τις πιο «τσουχτερές» αυξήσεις
Ετοιμάζεσαι για καλοκαίρι; Νέες τιμές για ξαπλώστρες και ομπρέλες: Οι επαρχίες με τις πιο «τσουχτερές» αυξήσεις

 28.05.2026 - 15:00
Ετοιμάζεσαι για καλοκαίρι; Νέες τιμές για ξαπλώστρες και ομπρέλες: Οι επαρχίες με τις πιο «τσουχτερές» αυξήσεις

Αυξήσεις στις τιμές για ξαπλώστρες και ομπρέλες καταγράφονται φέτος σε οργανωμένες παραλίες σε αρκετές επαρχίες της Κύπρου, προκαλώντας αντιδράσεις και προβληματισμό στους καταναλωτές ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Το θέμα συζητήθηκε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», μέσα από έρευνα της δημοσιογράφου Ειρήνης Αρτάκα, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τις νέες χρεώσεις που εφαρμόζονται ανά επαρχία, αλλά και τις θέσεις δήμων και οργανωμένων συνόλων καταναλωτών.

Με ζωντανή σύνδεση από παραλία της Λάρνακας, η Ειρήνη Αρτάκα ανέφερε ότι παρά την κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους, αρκετός κόσμος βρέθηκε στην παραλία για να απολαύσει το πρώτο καλοκαιρινό σκηνικό. Όπως σημείωσε, το βασικό θέμα που απασχολεί πλέον τους λουόμενους είναι οι αυξημένες τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες, αφού σε αρκετές περιοχές της Κύπρου εφαρμόζονται νέες χρεώσεις σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέχρι και πέρσι οι περισσότερες οργανωμένες παραλίες χρέωναν 2,50 ευρώ για κάθε ξαπλώστρα και 2,50 ευρώ για κάθε ομπρέλα. Ωστόσο, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών αποφάσισε αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα η ξαπλώστρα να μπορεί πλέον να φτάσει μέχρι τα 3,50 ευρώ και η ομπρέλα μέχρι τα 3 ευρώ.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά επαρχία. Στη Λάρνακα οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες στα 2,50 ευρώ για ξαπλώστρα και ομπρέλα, χωρίς να εφαρμοστούν αυξήσεις για τη φετινή περίοδο. Αντίθετα, στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου οι νέες τιμές διαμορφώνονται στα 3,50 ευρώ για τη ξαπλώστρα και στα 3 ευρώ για την ομπρέλα, ενώ στους χώρους του Δήμου Αγίας Νάπας οι χρεώσεις εφαρμόζονται ήδη.

Αυξημένες τιμές καταγράφονται επίσης σε Λεμεσό και Πάφο. Στη Λεμεσό, το ανώτατο όριο που εγκρίθηκε ανέρχεται επίσης στα 3,50 ευρώ για τη ξαπλώστρα και στα 3 ευρώ για την ομπρέλα, με τις τελικές τιμές να εξαρτώνται από τους αναδόχους που διαχειρίζονται τις παραλίες. Στην Πάφο, οι νέες χρεώσεις εφαρμόζονται ήδη από την 1η Μαΐου.

Στην εκπομπή φιλοξενήθηκε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών και δημοτικός σύμβουλος Λάρνακας, Γιάγκος Γιάγκου, ο οποίος εξήγησε ότι η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών καθορίζει το ανώτατο πλαφόν, ωστόσο κάθε δήμος αποφασίζει εάν θα εφαρμόσει ή όχι τη μέγιστη τιμή.

Όπως ανέφερε, από το 2008 μέχρι και το 2025 το ανώτατο όριο παρέμενε σταθερό στα 2,50 ευρώ για κάθε ξαπλώστρα και ομπρέλα, όμως από φέτος αυξήθηκε στα 3,50 ευρώ και 3 ευρώ αντίστοιχα. Παρά τη δυνατότητα αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αυξήσεις.

«Θελήσαμε τουλάχιστον για φέτος να κρατήσουμε την τιμολόγηση στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες χρονιές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γιάγκου, εξηγώντας ότι λήφθηκαν υπόψη η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η πολιτική αυτή θα εφαρμόζεται ενιαία σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Ορόκλινης και Λιβαδιών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στη διαφοροποίηση ανάμεσα στις δημοτικές και ιδιωτικές παραλίες ή εγκαταστάσεις, με την Ειρήνη Αρτάκα να διευκρινίζει ότι η έρευνα αφορά αποκλειστικά τις δημοτικές χρεώσεις, καθώς οι ιδιώτες και οι ξενοδοχειακές μονάδες καθορίζουν αυτόνομα τις δικές τους τιμές.

Η δημοσιογράφος τόνισε ακόμη ότι, παρότι οι αυξήσεις φαίνονται μικρές αριθμητικά, για μια οικογένεια ή ακόμη και για ένα ζευγάρι το συνολικό κόστος μιας ημέρας στην παραλία αυξάνεται αισθητά, ιδιαίτερα σε περίοδο ακρίβειας.

Στο πάνελ της εκπομπής παρενέβη και η νομική σύμβουλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Βιργινία Χρήστου, η οποία ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες ο Σύνδεσμος έχει δεχθεί αρκετά παράπονα και ερωτήματα από πολίτες σχετικά με τις νέες χρεώσεις.

Όπως σημείωσε, η αύξηση της ξαπλώστρας από τα 2,50 ευρώ στα 3,50 ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε αύξηση 40%, ενώ η αύξηση της ομπρέλας από τα 2,50 ευρώ στα 3 ευρώ αντιστοιχεί περίπου σε αύξηση 20%.

Η ίδια υπογράμμισε ότι αρκετοί καταναλωτές θεωρούν πως οι δήμοι θα έπρεπε να λάβουν περισσότερο υπόψη το αυξημένο κόστος ζωής και τις συνεχείς ανατιμήσεις που επηρεάζουν τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι πολίτες έχουν πλήρες δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες, ανεξαρτήτως αν λειτουργούν δημοτικές ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις, σημειώνοντας ότι μόνο μέχρι το 50% της χωρητικότητας μιας παραλίας μπορεί να καταλαμβάνεται από οργανωμένες υπηρεσίες.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Γιάγκος Γιάγκου κάλεσε το κοινό να επισκεφθεί τη Λάρνακα κατά την περίοδο του Κατακλυσμού και τους θερινούς μήνες, υποστηρίζοντας ότι η πόλη παραμένει ένας από τους πιο οικονομικούς και οικογενειακούς προορισμούς της Κύπρου.

«Προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε τις τιμές μας και την παραλία μας όσο καλύτερα οργανωμένη γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τραγωδία στη Λάρνακα: Πέραν των 90 οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που έπεσαν τα τρία πρόσωπα - Απασχόλησε διαχρονικά τοπικές αρχές και Αστυνομία

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιόρτασε τα 93 - Η συγκινητική φωτό με τους φίλους της στο σπίτι

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

