Κομισιόν: Μη αποδεκτός ο αποκλεισμός Κύπρου από διαδικασία προετοιμασίας COP31

Ανέφερε, ακόμη, πως η Τουρκία τους έχει έχει διαβεβαιώσει ότι "η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31". H παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα αναμένεται να λάβει χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αττάλειας στην Τουρκία, από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στις Βρυξέλλες κατά πόσον ο αποκλεισμός της Κύπρου, η οποία προεδρεύει και του Συμβουλίου της ΕΕ, υπονομεύει την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, η εκπρόσωπος της Κομισιόν σημείωσε ότι «ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της συνόδου COP31 του ΟΗΕ για το κλίμα δεν είναι αποδεκτός».

Επεσήμανε ότι η Κομισιόν έχει θέσει το ζήτημα του τρόπου χειρισμού της ενημερωτικής συνάντησης για την COP31, η οποία οργανώθηκε από την Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη στις 27 Μαρτίου, και το γεγονός πως δεν δόθηκε θέση στη Δημοκρατία της Κύπρου.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών και επίσης συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και της Συμφωνίας του Παρισιού», σημείωσε η εκπρόσωπος. «Βρισκόμαστε σε επαφή με τις αρχές της Τουρκίας και έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της συνόδου COP31 του ΟΗΕ για το κλίμα δεν είναι αποδεκτός», πρόσθεσε.

«Η Τουρκία μας έχει διαβεβαιώσει ότι η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31», σημείωσε. Επιπλέον πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε επαφή και με τα Ηνωμένα Έθνη για το ζήτημα αυτό, καθώς και με την Αυστραλία, η οποία είναι η προεδρεύουσα χώρα των διαπραγματεύσεων της επερχόμενης COP στην Αττάλεια. « Επομένως, έχουμε εμπιστοσύνη ότι η διαδικασία της COP31 θα είναι διαφανής και συμπεριληπτική, θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών καθώς και τα μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού, και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το ζήτημα αυτό», δήλωσε κλείνοντας η εκπρόσωπος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ