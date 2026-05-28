Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΚομισιόν: Μη αποδεκτός ο αποκλεισμός Κύπρου από διαδικασία προετοιμασίας COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν: Μη αποδεκτός ο αποκλεισμός Κύπρου από διαδικασία προετοιμασίας COP31

 28.05.2026 - 15:52
Κομισιόν: Μη αποδεκτός ο αποκλεισμός Κύπρου από διαδικασία προετοιμασίας COP31

«Ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της συνόδου COP31 του ΟΗΕ για το κλίμα δεν είναι αποδεκτός», δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος της Κομισιόν για το κλίμα, Άννα Κάισα Ίτκονεν, ερωτηθείσα από το ΚΥΠΕ σε σχέση με τον αποκλεισμό της Κύπρου από ενημερωτική συνάντηση για την COP31, η οποία οργανώθηκε από την Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

Ανέφερε, ακόμη, πως η Τουρκία τους έχει έχει διαβεβαιώσει ότι "η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31". H παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα αναμένεται να λάβει χώρα  στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αττάλειας στην Τουρκία, από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ κατά τη μεσημεριανή ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών στις Βρυξέλλες κατά πόσον ο αποκλεισμός της Κύπρου, η οποία προεδρεύει και του Συμβουλίου της ΕΕ, υπονομεύει την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, η εκπρόσωπος της Κομισιόν σημείωσε ότι «ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της συνόδου COP31 του ΟΗΕ για το κλίμα δεν είναι αποδεκτός».

Επεσήμανε ότι η Κομισιόν έχει θέσει το ζήτημα του τρόπου χειρισμού της ενημερωτικής συνάντησης για την COP31, η οποία οργανώθηκε από την Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη στις 27 Μαρτίου, και το γεγονός πως δεν δόθηκε θέση στη Δημοκρατία της Κύπρου.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών και επίσης συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και της Συμφωνίας του Παρισιού», σημείωσε η εκπρόσωπος. «Βρισκόμαστε σε επαφή με τις αρχές της Τουρκίας και έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της συνόδου COP31 του ΟΗΕ για το κλίμα δεν είναι αποδεκτός», πρόσθεσε.

«Η Τουρκία μας έχει διαβεβαιώσει ότι η Κύπρος δεν θα αποκλειστεί από μελλοντικές προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31», σημείωσε. Επιπλέον πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε επαφή και με τα Ηνωμένα Έθνη για το ζήτημα αυτό, καθώς και με την Αυστραλία, η οποία είναι η προεδρεύουσα χώρα των διαπραγματεύσεων της επερχόμενης COP στην Αττάλεια. « Επομένως, έχουμε εμπιστοσύνη ότι η διαδικασία της COP31 θα είναι διαφανής και συμπεριληπτική, θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών καθώς και τα μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού, και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το ζήτημα αυτό», δήλωσε κλείνοντας η εκπρόσωπος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διάσημο μαγαζί της Λευκωσίας…πάει παραλία - Ένα νέο seaside concept
Αυτό το πολυβραβευμένο εστιατόριο επιστρέφει στην πιο κοσμοπολίτικη βεράντα της Λεμεσού – Μια αξέχαστη εμπειρία
Πότε και που θα γίνει η κηδεία του Φοίβου Κωνσταντινίδη - Η παράκληση της οικογένειας
Αν έχετε αυτά τα δύο οχήματα προσέχετε - Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί - Δείτε φωτογραφίες
Πανικός σε πτήση στην Κολομβία: Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από δύο αποτυχημένες προσγειώσεις - Δείτε βίντεο
Ετοιμάζεσαι για καλοκαίρι; Νέες τιμές για ξαπλώστρες και ομπρέλες: Οι επαρχίες με τις πιο «τσουχτερές» αυξήσεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βουγιουκλάκη – Παπαμιχαήλ: Η ασημένια μπομπονιέρα του γάμου τους με τα μονογράμματα

 28.05.2026 - 15:38
Επόμενο άρθρο

«Καλέ μου Άγγελε που πας;»: Συγκινεί η Κέλλυ Κελεκίδου με το τραγούδι της για την Γωγώ Μαστροκώστα

 28.05.2026 - 15:57
ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

  •  28.05.2026 - 13:44
«Ο ΔΗΣΥ τα θέλει όλα δικά του»-Πολιτικός πυρετός και παρασκήνιο για την προεδρία της Βουλής

«Ο ΔΗΣΥ τα θέλει όλα δικά του»-Πολιτικός πυρετός και παρασκήνιο για την προεδρία της Βουλής

  •  28.05.2026 - 14:07
«Πράσινο φως» από ΔΗΣΥ για Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής – Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Δημητρίου

«Πράσινο φως» από ΔΗΣΥ για Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής – Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Δημητρίου

  •  28.05.2026 - 13:22
Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Νόμιμη η κατοχή των βίντεο από την Αστυνομία - Πώς έφτασε στην απόφαση το Ανώτατο

Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Νόμιμη η κατοχή των βίντεο από την Αστυνομία - Πώς έφτασε στην απόφαση το Ανώτατο

  •  28.05.2026 - 16:27
Τραγωδία στη Λάρνακα: Ψάχνουν την ταυτότητα του αλλοδαπού νεκρού που έπεσε στο κενό

Τραγωδία στη Λάρνακα: Ψάχνουν την ταυτότητα του αλλοδαπού νεκρού που έπεσε στο κενό

  •  28.05.2026 - 10:18
Αν έχετε αυτά τα δύο οχήματα προσέχετε - Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί - Δείτε φωτογραφίες

Αν έχετε αυτά τα δύο οχήματα προσέχετε - Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί - Δείτε φωτογραφίες

  •  28.05.2026 - 16:52
Προχώρησε η τεχνολογία: Ρομπότ μαγειρεύει και απλώνει ρούχα — Δεν θα πιστεύετε πόσα κοστίζει

Προχώρησε η τεχνολογία: Ρομπότ μαγειρεύει και απλώνει ρούχα — Δεν θα πιστεύετε πόσα κοστίζει

  •  28.05.2026 - 16:20
Διαμονή ηλικιωμένων: Άνοιξαν αιτήσεις στο Δημοτικό Μέλαθρο Ευανθίας Πιερίδου στη Λάρνακα – Όλες οι λεπτομέρειες

Διαμονή ηλικιωμένων: Άνοιξαν αιτήσεις στο Δημοτικό Μέλαθρο Ευανθίας Πιερίδου στη Λάρνακα – Όλες οι λεπτομέρειες

  •  28.05.2026 - 16:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα