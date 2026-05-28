Διαμονή ηλικιωμένων: Άνοιξαν αιτήσεις στο Δημοτικό Μέλαθρο Ευανθίας Πιερίδου στη Λάρνακα – Όλες οι λεπτομέρειες

Το Δημοτικό Μέλαθρο Ευανθίας Πιερίδου το οποίο βρίσκεται στην οδό Παναγίας Χρυσογαλακτούσης 8, 6050, στη Λάρνακα δέχεται αιτήσεις για διαμονή ηλικιωμένων οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Λάρνακας.

Για τους δικαιούχους, η διαμονή θα παρέχεται δωρεάν για τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του Μελάθρου, καθώς το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Δημοτικό Μέλαθρο διαθέτει σύγχρονες και υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ενώ στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό, ιατρό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Παναγίας Χρυσογαλακτούσης 8, 6050, Λάρνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 24-622700.