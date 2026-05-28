ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Νόμιμη η κατοχή των βίντεο από την Αστυνομία - Πώς έφτασε στην απόφαση το Ανώτατο

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με απόφασή του ημερομηνίας 20 Μαΐου 2026 απέρριψε αίτηση του μοναχού Νεκτάριου, τέως ηγούμενου της Ιεράς Μονής Οσίου Αββακούμ, με την οποία ζητούσε την ακύρωση διατάγματος κατακράτησης τεκμηρίων που είχε εκδοθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου της Μονής.

Η αίτηση αφορούσε διάταγμα ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2025, με το οποίο επιτρεπόταν η κατακράτηση ηλεκτρονικών τεκμηρίων, μεταξύ αυτών DVR, σκληρών δίσκων και ψηφιακού υλικού που περιείχαν οπτικοακουστικές καταγραφές από χώρους της Μονής.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που καταγράφονται στην απόφαση, το υλικό «είχε παραδοθεί στην Αστυνομία από τρίτο πρόσωπο οικειοθελώς», στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών αδικημάτων που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα και τη διαρροή βίντεο στη δημοσιότητα.

Ο αιτητής υποστήριξε ότι το διάταγμα εκδόθηκε παράνομα, καθώς δεν είχε προηγηθεί νόμιμη κατάσχεση δυνάμει εντάλματος έρευνας, ενώ προέβαλε και ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικής ζωής και θρησκευτικής ελευθερίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι η υπόθεση δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 32 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, το οποίο προβλέπει τους όρους περί κατακράτησης ή διάθεσης πραγμάτων που κατασχέθηκαν δυνάμει εντάλματος έρευνας, αφού τα τεκμήρια παραδόθηκαν οικειοθελώς και δεν κατασχέθηκαν μέσω έρευνας ή εντάλματος, όπως σημείωσε.

Σύμφωνα με την απόφαση, «η Αστυνομία κατείχε αντικείμενα τα οποία παραδόθηκαν οικειοθελώς από τον κάτοχο τους και επομένως, είχε δικαίωμα να τα κρατήσει για σκοπούς των ερευνών και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείτο κατά την κρίση της».

Το Δικαστήριο σημείωσε ακόμη ότι «η ύπαρξη του διατάγματος κατακράτησης δεν επηρεάζει την κράτηση των αντικειμένων, καθότι η Αστυνομία ήδη τα κρατούσε νόμιμα».

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς περί προσωπικών δεδομένων και παραβίασης συνταγματικών δικαιωμάτων του αιτητή, το Ανώτατο ανέφερε ότι τα ζητήματα αυτά «δεν αφορούν την κράτηση αυτών αλλά ενδεχομένως άλλες ενέργειες της Αστυνομίας, για τις οποίες ο Αιτητής έχει άλλα ένδικα μέσα για την προστασία του».

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο έκρινε ότι «η Αίτηση δεν μπορεί να πετύχει» και απέρριψε το αίτημα για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari.

Σημειώνεται ότι χθες, ημέρα κατά την οποία ήταν ορισμένη η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, η διαδικασία αναβλήθηκε και ορίστηκε εκ νέου για τις 10 Ιουνίου 2026, οπότε προγραμματίζεται να αρχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης επί της ουσίας.

Παράλληλα, ορίστηκαν επιπρόσθετες δικάσιμοι για τις 16 και 18 Ιουνίου 2026, ενώ το Δικαστήριο ενημέρωσε τις δύο πλευρές ότι, μετά τις 18 Ιουνίου, η διαδικασία θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των 63 χιλιάδων ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.

Προχώρησε η τεχνολογία: Ρομπότ μαγειρεύει και απλώνει ρούχα — Δεν θα πιστεύετε πόσα κοστίζει

Αν έχετε αυτά τα δύο οχήματα προσέχετε - Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί - Δείτε φωτογραφίες

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ, είπε σήμερα ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και επισημαίνοντας πως δεν μπορούμε να συζητούμε επ’ άπειρον.

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

ΠτΔ για Κυπριακό: «Παράθυρο ευκαιρίας μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του ΓΓ των ΗΕ»

«Ο ΔΗΣΥ τα θέλει όλα δικά του»-Πολιτικός πυρετός και παρασκήνιο για την προεδρία της Βουλής

«Πράσινο φως» από ΔΗΣΥ για Αννίτα Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής – Νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Δημητρίου

