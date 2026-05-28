Υπόθεση Μονής Αββακούμ: Νόμιμη η κατοχή των βίντεο από την Αστυνομία - Πώς έφτασε στην απόφαση το Ανώτατο

Η αίτηση αφορούσε διάταγμα ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2025, με το οποίο επιτρεπόταν η κατακράτηση ηλεκτρονικών τεκμηρίων, μεταξύ αυτών DVR, σκληρών δίσκων και ψηφιακού υλικού που περιείχαν οπτικοακουστικές καταγραφές από χώρους της Μονής.

Σύμφωνα με τα γεγονότα που καταγράφονται στην απόφαση, το υλικό «είχε παραδοθεί στην Αστυνομία από τρίτο πρόσωπο οικειοθελώς», στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών αδικημάτων που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα και τη διαρροή βίντεο στη δημοσιότητα.

Ο αιτητής υποστήριξε ότι το διάταγμα εκδόθηκε παράνομα, καθώς δεν είχε προηγηθεί νόμιμη κατάσχεση δυνάμει εντάλματος έρευνας, ενώ προέβαλε και ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ιδιωτικής ζωής και θρησκευτικής ελευθερίας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι η υπόθεση δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 32 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, το οποίο προβλέπει τους όρους περί κατακράτησης ή διάθεσης πραγμάτων που κατασχέθηκαν δυνάμει εντάλματος έρευνας, αφού τα τεκμήρια παραδόθηκαν οικειοθελώς και δεν κατασχέθηκαν μέσω έρευνας ή εντάλματος, όπως σημείωσε.

Σύμφωνα με την απόφαση, «η Αστυνομία κατείχε αντικείμενα τα οποία παραδόθηκαν οικειοθελώς από τον κάτοχο τους και επομένως, είχε δικαίωμα να τα κρατήσει για σκοπούς των ερευνών και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείτο κατά την κρίση της».

Το Δικαστήριο σημείωσε ακόμη ότι «η ύπαρξη του διατάγματος κατακράτησης δεν επηρεάζει την κράτηση των αντικειμένων, καθότι η Αστυνομία ήδη τα κρατούσε νόμιμα».

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς περί προσωπικών δεδομένων και παραβίασης συνταγματικών δικαιωμάτων του αιτητή, το Ανώτατο ανέφερε ότι τα ζητήματα αυτά «δεν αφορούν την κράτηση αυτών αλλά ενδεχομένως άλλες ενέργειες της Αστυνομίας, για τις οποίες ο Αιτητής έχει άλλα ένδικα μέσα για την προστασία του».

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο έκρινε ότι «η Αίτηση δεν μπορεί να πετύχει» και απέρριψε το αίτημα για έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari.

Σημειώνεται ότι χθες, ημέρα κατά την οποία ήταν ορισμένη η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, η διαδικασία αναβλήθηκε και ορίστηκε εκ νέου για τις 10 Ιουνίου 2026, οπότε προγραμματίζεται να αρχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης επί της ουσίας.

Παράλληλα, ορίστηκαν επιπρόσθετες δικάσιμοι για τις 16 και 18 Ιουνίου 2026, ενώ το Δικαστήριο ενημέρωσε τις δύο πλευρές ότι, μετά τις 18 Ιουνίου, η διαδικασία θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού.

Υπενθυμίζεται ότι οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των 63 χιλιάδων ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης.