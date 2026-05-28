Απίστευτο περιστατικό: Ταύρος στην Κωνσταντινούπολη έσπασε βιτρίνα και μπήκε σε κομμωτήριο - Δείτε βίντεο

Το ζώο φαίνεται πως ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και κινήθηκε ανεξέλεγκτα σε κεντρικό σημείο της πόλης με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στην επιχείρηση, προκαλώντας φόβο σε εργαζόμενους, πελάτες και περαστικούς.

Όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κομμωτήριο απομακρύνθηκαν άμεσα από τον χώρο, ενώ περαστικοί παρακολουθούσαν το περιστατικό από απόσταση.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πιθανότατα από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, καταγράφει τη στιγμή που ο ταύρος σπάει τη γυάλινη πρόσοψη και μπαίνει αιφνιδιαστικά στο κομμωτήριο, αλλά και τα δευτερόλεπτα που κινείται στον δρόμο έξω από την επιχείρηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το ζώο ξέφυγε από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του.

Δείτε βίντεο

Πηγή: lifo.gr