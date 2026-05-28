ΑρχικήΚοινωνία
Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων: Συγκέντρωση στο ΓΣΠ και πορεία στο Προεδρικό - Δείτε τις ώρες

 28.05.2026 - 18:39
Εκδήλωση διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιήσει ομάδα κτηνοτρόφων, την Παρασκευή, 29/05/2026, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία αναμένεται να συγκεντρωθούν γύρω στις 10.00π.μ., στην περιοχή του σταδίου Γ.Σ.Π.. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου αναμένεται να αφιχθούν, γύρω στις 11.00π.μ..

Μέλη της Αστυνομίας, θα βρίσκονται επί τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης διαμαρτυρίας, για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και για την παροχή διευκολύνσεων τροχαίας στο κοινό.

Καλούνται οι συμμετέχοντες, καθώς και το ευρύτερο κοινό, όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών, επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και συμβάλλουν στη διατήρηση της ομαλής και ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Τέλος, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και τα ισχύοντα διατάγματα που διέπουν τις μαζικές συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Νέες συσκέψεις την Τρίτη για τον αφθώδη πυρετό μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό

Νέες συσκέψεις την Τρίτη για τον αφθώδη πυρετό μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό

Νέα σύσκεψη με την επιδημιολογική ομάδα για αξιολόγηση της κατάστασης γύρω από τον αφθώδη πυρετό θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ ακολούθως θα γίνει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις για ενημέρωση και συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Νέες συσκέψεις την Τρίτη για τον αφθώδη πυρετό μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό

  •  28.05.2026 - 19:34
